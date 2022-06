Storica, divertente e facile da mantenere: i mille pregi della Fiat 126

È stata, quest’ultima, una sorta di ibrido un po’ fuori tempo massimo che non ebbe successo nonostante la presenza di due bagagliai, grazie al motore “a sogliola”, e del portellone posteriore; la ragione principale fu una serie infinita di problemi meccanici che ne compromisero quell’affidabilità che era stata invece una grande dote della versione raffreddata ad aria.

Oggi l’acquisto di una Fiat 126 è forse il sistema più economico per entrare nel mondo collezionistico con una vettura di interesse storico comunque rilevante, divertente e facile da mantenere e da lavorarci sopra; molti giovanissimi appassionati lo stanno infatti facendo. Detto della nostra preferenza per la semplicità della prima serie, qualsiasi esemplare in condizioni di recuperabilità rappresenta un buon acquisto purché l’investimento complessivo, acquisto più ripristino, non superi i cinquemila euro.

Una eccezione si può fare per la cabriolet Pop realizzata in Polonia dalla Bosmal per la quale ci si può sentir chiedere anche ottomila euro ma, soprattutto, per gli esemplari modificati dalla Giannini. Senza un valido motivo concreto non possono vantare lo status delle bicilindriche Fiat elaborate dall’Abarth (la Fiat 126, tra l’altro, non fu mai oggetto di interventi dalla casa dello Scorpione) ma anch’esse hanno corso e vinto e sono state prodotte in versione stradale in varie cilindrate, da 650 cc in su fino ad arrivare agli 800 cc della 126 DC 800 con carburatore doppio corpo capace di 41,4 CV DIN e 140 km/h di velocità massima.

Disponibile in allestimento “unificato”, Personal e Sport è certamente la chicca da trovare ma, essendo forse introvabile anche stanziando diecimila Euro, ci si può senz’altro accontentare delle meno prestanti 650 e 700; vetture comunque molto rare ed a rischio falsificazione non sono più materia per matricole del collezionismo: è assolutamente necessario siano verificate da esperti di sicura fiducia, meglio se già certificate, meglio ancora tutte e due le cose.