Storica intesa all’Ocse tra 136 Paesi: imposta minima del 15% sulle multinazionali

Storico accordo in sede Ocse per introdurre una tassa minima globale per le multinazionali. L’intesa per garantire che le grandi aziende paghino un’aliquota fiscale minima del 15% e rendere più difficile per loro evitare la tassazione è stato concordato da 136 nazioni. L’Ocse ha aggiunto che solo 4 paesi - Kenya, Nigeria, Pakistan e Sri Lanka - non hanno ancora aderito all’accordo.

I tre Paesi Ue che alla fine si sono convinti dopo faticose discussioni ad accettare l'intesa sono stati Irlanda, Estonia e Ungheria. «La grande riforma del sistema fiscale internazionale è stata definitivamente concordata, garantirà l’applicazione di un’aliquota minima del 15% per le multinazionali a partire dal 2023», ha affermato l’Ocse in una nota.

Il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha celebrato l’intesa. «Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace», sottolinea l’alto responsabile in un tweet.

«Ben 136 dei 140 membri del Quadro Inclusivo Ocse/G20 - scrive Cormann in una serie di tweet pubblicati nel tardo pomeriggio - aderiscono all’accordo per riformare il nostro sistema fiscale internazionale e renderlo piu giusto e affinché possa funzionare meglio». Si tratta di «tutti i Paesi del G20, tutti i Paesi dell’Ue e tutti i Paesi dell’Ocse», precisa l’australiano numero uno dell’Ocse, aggiungendo che «questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace. Una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato».

E ancora: «Si tratta di un accordo di grande portata che garantisce che il nostro sistema fiscale internazionale si adatti ad un’economia globale digitale. Adesso - conclude Cormann - dobbiamo lavorare con diligenza per garantire l’attuazione effettiva di questa riforma maggiore».