Storie d'auto d'epoca al tempo della guida autonoma e dei motori elettrici

Fin dalle sue primi apparizioni, l'automobile ha colonizzato l'immaginario collettivo. Un'auto d'epoca non è solo un pezzo di storia, ciascun modello racconta molto di più: sicuramente è prima di tutto la vita del suo costruttore, poi quella del suo proprietario, certamente trasmette lo spirito del tempo, a volte incarna perfino il genius loci. Ma, a differenza di altri “pezzi da museo”, più statici nella percezione collettiva, la sua storia si rinnova e diventa plurale quando quell'auto passa di mano in mano, prima e dopo essere divenuta oggetto da collezione. Perché un'auto classica è anche il racconto della sua conservazione e del restauro, dell'esperienza di guida, dei viaggi e dello stile di vita a cui è ispirata.



C'è questo groviglio di passioni e cultura tra le pagine di l'automobileclassica (proprio così: tutto minuscolo e tutto attaccato), il nuovo magazine di riferimento di Aci per la galassia delle “targhe nere” in edicola ogni mese (128 pagine a 5 euro) dal 26 maggio con una veste grafica accattivante e una formula editoriale che punta sulle storie esclusive e uniche di un universo di donne e uomini, collezionisti, appassionati, addetti ai lavori di un settore vivace che oggi si confronta con le nuove sfide di una circolazione stradale sempre più determinata dalle esigenze della transizione ecologica. È proprio quello che spiega il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, intervistato dal direttore David Giudici nel numero che segna il debutto di Aci e Aci Storico nel mondo del motorismo storico. “La copertina è dedicata alla Lamborghini Miura, un modello leggendario, guidato e raccontato dal nipote (che con il nonno condivide sia il nome sia il cognome) del fondatore Ferruccio Lamborghini. Una straordinaria storia familiare - e nazionale - di passione ed eccellenza”.



Sfogliando il fascicolo, si leggono, tra le altre, le storie di una Savio Albarella, la rarissima versione scoperta e da spiaggia della 500 o quella della Miura appartenuta a Ferruccio Lamborghini, fondatore del marchio che sta festeggiando i sessant'anni, ci si imbatte nel prototipo dell'Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale e, ancora, si prova a dipanare il “giallo” di due Ferrari 225 Export Spider “troppo” identiche e si ascolta la voce di Dino Tognolato, considerato uno dei migliori restauratori al mondo fino a trovare un dettagliato Rapporto Aci su nodi problematici e prospettive del settore.



l'automobileclassica è il giornale che non c'era perché si rivolge a chi esplorail tempo in cui il paesaggio non era ancora monopolizzato da crossover e auto elettriche e la produzione era anche una questione di artigianalità e originalità. Con la diffusione delle auto silenziose e a guida autonoma, il fascino delle vetture vintage non fa che crescere e, in questo senso, la nostalgia è un modo di non arrendersi al presente, alla ricerca di un fascino senza tempo.



l'automobileclassica approda nelle edicole a poche settimane dal lancio di Youngclassic , nuovo magazine dedicato ai “miti da guidare dagli anni 70”, con un approccio che combina l'esperienza e la competenza de L'Automobile la cui nuova serie farà il suo esordio tra i periodici specializzati il 7 giugno. La rivista sarà un punto di riferimento, in edicola e online, per chi si occupa di sicurezza, tecnologia, transizione ecologica, con un magazine ricco, interessante, attuale e fresco e soprattutto utile. In ogni numero una grande inchiesta di attualità e le interviste con le personalità di spicco del mondo dell'automobile, italiani e internazionali. Si potrà leggere di sport e non mancheranno le rubriche come le sezioni di utilità per districarsi nella complessa offerta di mercato contemporanea.



Il “tridente” di mensili di Aci editore compone un ecosistema crossmediale che si completa con i canali social online (ognuno dei brand avrà una sua presenza su Facebook e Instagram ) per atterrare sul sito lautomobile.aci.it, ridisegnato e aggiornato per il debutto de L'Automobile in edicola e sarà arricchito con nuove sezioni specifiche, un canale video e una ricca e approfondita sezione heritage.



Tutti i brand saranno anche sul campo nelle attività relative al proprio mondo di riferimento, così come nelle fiere e in tutti i principali eventi sportivi di settore. (https://www.lautomobile.aci.it/ )