Storie e curiosità delle sfilate al cinema, da Grace Kelly a Wes Anderson

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Parigi, 1895: la città dove in marzo è morto il couturier considerato l’inventore delle sfilate moderne, Charles Frederick Worth, pochi giorni dopo il Natale accoglie la prima proiezione cinematografica dei fratelli Lumière. Un evento-staffetta che rappresenta in modo quasi plastico una relazione appassionata, quella fra moda e cinema. La dimensione del mostrare, della messa in scena, è comune ai due mondi: attrici e attori da una parte, modelle e modelli dall’altra, interpretano il medesimo ruolo e hanno la stessa funzione, raccontare una storia, che sia una sceneggiatura o un marchio. E di questa rappresentazione la sfilata diventa momento supremo, come ricostruiscono efficacemente Grazia d’Annunzio e Sara Martin nell’agile ma denso Ciak si sfila (Postmedia). Trenta film girati nell’arco di quasi un secolo sono presi in esame dalle autrici, che oltre al catalogo dei titoli offrono un’interessante lettura dell’evoluzione estetica e semantica di questo sottogenere, anche se il libro passa in rassegna il più ampio legame fra i due mondi.

Se una sfilata oggi è un evento mediatico è anche grazie all’intuizione hollywoodiana di renderla racconto sullo schermo. Negli studios una sorta di iniziale, sacra reverenza per l’affascinante quanto misterioso mondo degli atelier parigini, lascia presto spazio alle intuizioni di marketing; falliti i tentativi di coinvolgere nomi come Coco Chanel (che collaborerà molto più proficuamente con il cinema europeo di Jean Renoir e Luchino Visconti), i produttori capiscono che servono professionisti ad hoc. Nascono così i “costume designer”, che presto diventano anche curatori del look delle dive fuori dal set e in alcuni casi designer di abiti identici o ispirati a quelli dei set e poi venduti alle sognanti spettatrici nei department store (del vestito bianco di Joan Crawford in Ritorno, Macy’s vendette 50mila copie).

Loading...

Il cinema italiano inizia a interessarsi dei significati anche sociali della moda all’inizio degli anni Cinquanta: non è forse un caso che nel 1952, un anno dopo quella che viene considerata la prima sfilata della moda italiana, organizzata da Giovan Battista Giorgini nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, a Firenze, Luciano Emmer giri Le ragazze di Piazza di Spagna, dove il suo sguardo da documentarista cattura sogni e realtà delle ragazze che lavorano fra splendori e miserie negli atelier della Roma post-bellica. In una sequenza appare Zoe Fontana, una delle sorelle di Parma che fecero fortuna vestendo le dive di Hollywood e Cinecittà, che misura un abito a una giovanissima Lucia Bosé.

L’alta moda italiana (anzi, romana: il pret-à-porter basato a Milano arriverà almeno dopo un paio di decenni) è incuriosita dal cinema: Fernanda Gattinoni all’inizio lo guarda con distanza, ma quando la costumista Maria de’ Matteis le chiede di disegnare i costumi per Guerra e Pace, quello stile Impero è talmente efficace da tornare poi in una delle sue collezioni haute couture. Salvatore Ferragamo, intanto, negli Stati Uniti dove ha scelto con successo di trasferirsi, qualche anno prima aveva disegnato per Judy Garland il celebre sandalo (Over the) Rainbow per accompagnare il lancio del Mago di Oz.

Il salto agli anni 80 e 90 è entusiasmante, e interpreta lo sbarco a Hollywood dei marchi, ora ben definiti, del pret-à-porter italiano, come Giorgio Armani che veste Richard Gere in American Gigolò e Nino Cerruti che dona la sua eleganza nonchalante a Michael Douglas. La moda è diventata industria e iniziano a susseguirsi film come Pret-à-Porter di Robert Altman e Il Diavolo veste Prada che ne svelano il dietro le quinte e ospitano sfilate reali come stilisti e modelle che si auto-interpretano. Sono gli anni in cui più prendono piede gli stylist (cioè creatori di look e non di abiti) come Patricia Field, proprietaria di una boutique di ricerca nell’East Village e che ha reso i marchi simbolo del tardo XX secolo gli altri protagonisti della serie Sex and The City (dove pegno d’amore supremo non è un anello ma un paio di scarpe Manolo Blahnik blu).