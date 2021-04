Storie di malati che non si fermano

2' di lettura

Nel “Journal” di Maine de Biran (1766-1824) c'è una frase che si dovrebbe meditare con frequenza: “Solo i malati si sentono esistere”. Parole che in tempo di pandemia acquistano un particolare significato, ma che si dimenticheranno appena sarà possibile ripristinare i vecchi ritmi.





Eppure non sono pochi coloro che vivono con una malattia. E, nonostante gli innumerevoli problemi da essa causati, riescono a svolgere i loro compiti; anzi, a volte fanno qualcosa più del possibile.E' un universo che le cronache non riescono a descrivere o addirittura a inventariare; a volte è silenzioso, eppure presente, numericamente importante. Non è possibile qui tentare un elenco di situazioni o di persone che vivono combattendo con limiti o difficoltà: basterà dire che non mancano nei piccoli paesi o nelle grandi città.

Dodici sacerdoti

Quando si tocca l'argomento, si vorrebbero raccontare i casi incontrati, le situazioni e i protagonisti d'innumerevoli storie conosciute. E questo semplice pensiero desideriamo scriverlo in margine a un volume che narra di dodici sacerdoti, giovani o attempati, che per vie diverse hanno affrontato la malattia o la disabilità.L'autore è Vittore De Carli e il libro ha come titolo “Come seme che germoglia” (Libreria Editrice Vaticana, pp. 126, euro 11).

Lo stesso, in un'opera precedente intitolata “Dal buio alla luce”, pubblicata dal medesimo editore, aveva parlato della propria esperienza, quando “la vita si è fermata per 47 giorni, portando anima e corpo a percorrere due strade diverse”