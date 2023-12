Storie di ricchezza e progresso nelle ville più sontuose degli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Chissà se i suoi lussureggianti giardini e gli affreschi campestri della sala da ballo, dove si è tenuto il summit, hanno contribuito all’attesa distensione politica fra Stati Uniti e Cina. Se lo scorso novembre il governo di Washington aveva scelto Filoli, la magnifica villa di inizio Novecento a San Francisco, come sede dell’incontro fra Joe Biden e Xi Jinping, è stato anche grazie al suo stesso nome, unione delle lettere iniziali delle parole del motto del suo antico proprietario, il magnate William Bowers Bourn II: «Fight for a just cause; Love your fellow man; Live a good life». Un invito (e un augurio) all’unità di intenti e all’amore per il prossimo.

L’ingresso di Filoli, a San Francisco

Filoli fa parte delle ville storiche gestite oggi dal National Trust for Historic Preservation in tutto il Paese, che dietro la sontuosità degli arredi e del décor raccontano glorie e tragedie della storia americana. I racconti più edificanti sono legati alle dimore abitate da due presidenti simbolo degli Stati Uniti: nelle loro case nelle campagne di Orange, Virginia, e di Washington, i presidenti James Madison e Abraham Lincoln adottarono alcune delle decisioni più importanti dei rispettivi mandati. Madison, padre della Costituzione, passò sei mesi chiuso nella biblioteca della sua Montpelier per mettere a punto il nucleo della carta, il cosiddetto “Piano della Virginia”. Sempre a Montpelier, che però era anche una fattoria dove lavoravano schiavi, è attivo oggi uno dei più importanti centri di studio sulla schiavitù degli Stati Uniti. Le stesse atmosfere, affascinanti ma controverse, alla Via col Vento, si respirano nel magnifico portico della neopalladiana Drayton Hall a Charleston, fondata nel 1738 e considerata la più antica dimora legata a una piantagione del Paese, nonché sede di uno dei più antichi cimiteri afroamericani ancora in uso.

Loading...

Montpelier, dimora del presidente James Madison in Virginia

Se al Sud queste dimore storiche esprimono ricchezze provenienti dalla terra, al Nord furono i profitti dei grandi industriali a dar forma a edifici che sembrano promanare cascate di dollari. Un caso interessante riguarda la competizione edilizia fra due dei fratelli Vanderbilt, la dinastia di origini olandesi che divenne plurimiliardaria grazie a lungimiranti investimenti nei trasporti, e che ha come sede Newport, nel Rhode Island: William Vanderbilt, infatti, regalò alla moglie per il 39esimo compleanno la sontuosa Marble House, ispirata al Petit Trianon, rifugio di Maria Antonietta a Versailles; pochi anni dopo, un chilometro e mezzo più a nord, il fratello maggiore Cornelius II avrebbe risposto con The Breakers, cinque piani, 70 stanze e forme cesellate nella pietra ispirate ai palazzi rinascimentali italiani. La sfida dei Vanderbilt sarebbe stata emulata da molti altri super ricchi dell’epoca, tanto da trasformare Newport in pigra colonia estiva a luogo simbolo della rutilante “Gilded Age”.

Lewaro, Irvington (NY)

Ma c’è una dimora dove più che in ogni altra la ricchezza procede insieme al progresso, e si trova a Irvington, nello stato di New York, dove la stretta penisola di Manhattan si espande aprendosi alle terre continentali: Lewaro, inaugurata nel 1918, è un inno che una donna volle cantare a se stessa. Madame C. J. Walker, una delle pioniere dell’industria cosmetica americana, era nata in Louisiana come Sarah Breedlove, prima esponente libera di una famiglia che aveva vissuto in condizioni di schiavitù. Sarebbe diventata però milionaria grazie all’invenzione di miracolosi prodotti per la cura dei capelli, arrivando ad avere 23mila fra dipendenti e agenti anche oltre i confini statunitensi e a essere una delle prime imprenditrici “Self-made” (il titolo della serie Netflix che ne racconta efficacemente la storia) del Paese. Per costruire Lewaro chiamò Vertner Woodson Tandy, primo architetto nero a ottenere il riconoscimento della professione dallo Stato di New York, e la volle come luogo di incontro per i leader del movimento culturale noto come il “Rinascimento di Harlem”, da James Weldon Johnson a Zora Neale Hurston. A volte gli stucchi, come anche a Filoli e Montpelier, fanno proliferare le idee.