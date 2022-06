«Strade e treni da soli non bastano, per tenere in piedi l’Italia servono infrastrutture sociali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ci sentiamo ripetere, giustamente, che all’Italia servono strade, aeroporti, alta velocità. Ma abbiamo altrettanto bisogno di infrastrutture sociali, di ponti capaci di collegare non solo luoghi, ma anche persone, e di creare legami di riconoscimento, generativi». Al teatro Coccia di Novara, il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti ha appena concluso il primo di quattro incontri denominati “Looking4”, organizzati per il trentennale dalla fondazione e dedicati ai quattro temi chiave per l’impegno dell’ente: l’ambiente, la cultura, la ricerca e i servizi alla persona (di cui si è parlato nella tappa novarese di mercoledì scorso). L’ambizione, spiega, è quella di «costruire, in un grande percorso partecipativo, l’atlante dei bisogni e delle risorse delle comunità di domani. Un ascolto vero, con umiltà e curiosità, per capire i bisogni reali dei territori e creare legami».

Per Fosti, 55 anni ben portati, la dimensione della comunità è stata prima terreno di studio (è docente di Innovazione sociale in Sda Bocconi) e poi di applicazione pratica in Cariplo, una delle principali fondazioni italiane (con oltre 8 miliardi di patrimonio a fine 2021), realtà che guida dal 2019. Sulla materia le sue idee sono chiare da sempre. Oggi, in un post-pandemia contraddistinto da disuguaglianze crescenti, anche la declinazione pratica suona immediata e urgente: «Viviamo in un momento di grande disorientamento per le vite delle persone, e di paura per una componente sempre più ampia. Il Covid, e la situazione socio-economica che ne ha fatto seguito, ha messo in evidenza tutte le vulnerabilità delle biografie individuali delle persone». La salute in pericolo, materie prime che non bastano per tutti, l’invecchiamento, la guerra, le fratture sociali: è «come se in questo momento stessero venendo al pettine questioni epocali, tutte insieme». Una nuova domanda di senso che finisce per rilegittimare e rilanciare nella sua imprescindibilità un’offerta che c’è da quando esiste l’uomo: la comunità, appunto. Depurata, finalmente, «da edulcorazioni e buonismi. Oggi servono comunità vere e vive, luoghi che possono dare forza nella misura in cui, ciascuno, dà la propria forza. Pragmaticamente».

Fosti parla in una stanza spoglia, al primo piano del teatro lirico novarese. Seduto al tavolo di noce, davanti a lui una semplice bottiglietta d’acqua, che sorseggia di tanto in tanto. Il piatto di stuzzichini che vale il pranzo rimane intatto per tutta la durata della conversazione. Quando gli si chiede quale sia l’urgenza maggiore oggi, il presidente di Cariplo calibra bene le parole, ma sembra non avere dubbi. «Ci stiamo “clusterizzando” troppo. La nostra società è sempre più segmentata e frammentata in tante piccole bolle: se sei in quella giusta e fortunata continuerai a essere sempre più fortunato. Ma se al contrario ti trovi in quella sbagliata, allora il percorso sarà inevitabilmente al ribasso». Un processo nei fatti degenerativo, che suona come un dilaniante paradosso per uno studioso (e attivista), di percorsi generativi. Di qui la necessità, declina Fosti, di intervenire con misure radicali. Perché l’emergenza disuguaglianza crea ingiustizia e la amplifica e deprime le occasioni di sviluppo. «È una disuguaglianza che si incunea nel reddito delle persone, tra i generi, sul fronte della salute, e pure della cultura».

Sì, anche la cultura. Dove, dall’osservatorio privilegiato di Cariplo, si teme «una segmentazione nell’offerta culturale, sempre più ampia ma su una quota sempre più ridotta della popolazione». Ecco perché occorre, subito, rimescolare le carte. «Alleanze», sottolinea con il tono della voce. Unico modo per aumentare «le occasioni di accesso alla cultura per colmare le disuguaglianze, ad esempio finanziando, come stiamo provando a fare in Cariplo, soggetti che promuovono la partecipazione a opportunità culturali esistenti». E la stessa logica, forse anche con maggiore urgenza, può e deve funzionare «per agire subito sul contenimento della povertà, energetica e abitativa».

Il pensiero va inevitabilmente alle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: una enorme dote di cui Fosti rimarca opportunità e rischi. Il valore è «assolutamente fuori dall’ordinario». A patto però, è il monito, che l’intera potenza di fuoco «sia utilizzata per creare valore e fare investimenti sul futuro» del Paese e «non per risolvere partite del passato: la partita, dunque, alla fine si gioca più sulle nostre competenze che non sui soldi».