Strade, poco interesse per stazioni a idrogeno

Le stazioni per il rifornimento di idrogeno verde sulla rete stradale non decolla. È uno degli obiettivi Mit ad altissimo rischio quello che impone per marzo 2023 l'aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo di 40 stazioni di rifornimento del combustibile alternativo. Poco interesse degli operatori per il costo, pesa l'accelerazione sull'elettrico nel settore auto

