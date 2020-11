Strade sempre più smart: in Sardegna si sperimenta la guida autonoma

La completa automazione nel 2030

La sperimentazione della guida autonoma è al livello 3: l'auto gestisce la guida in condizioni ordinarie, accelerando, frenando e dando la direzione alla vettura. Il guidatore interviene solo in caso di problemi. La completa automazione nel 2030 centrando l'obiettivo del livello 5, quello di completa automazione. «Noi lavoriamo sull'intelligenza a bordo veicolo - spiega Alberto Broggi, general manager VisLab -, facciamo in modo che abbia capacità percettive e decisionali in autonomo. Abbiamo fatto test di velocità. I veicoli erano lanciati a 130 km/h e dovevano sorpassarsi l’un l’altro ». Su una strada normale un’auto a guida autonoma percepisce fino a 70 metri oltre la posizione in cui si trova, mentre su una smart road potrà vedere l'intera strada che ha davanti, sviluppando ulteriormente gli standard di sicurezza.

Il progetto per i mondiali di sci di Cortina

C’è un progetto ad hoc per potenziare la viabilità in vista dei Mondiali di sci di Cortina 2021. Si tratta di 49 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della statale 51 Alemagna per un valore di 92,8 milioni. La statale sarà dotata di una piattaforma digitale smart road, per il governo dell’infrastruttura tecnologica della statale, con un investimento di 26 milioni di euro.

Le iniziative green

Sono molte le iniziative green di Anas, a partire dall’utilizzo di energie rinnovabili in tutte le attività aziendali, dalle sedi di lavoro alle gallerie, all’illuminazione della rete stradale e autostradale. L’azienda del gruppo Fs italiane ha dato un colpo d’acceleratore al processo di decarbonizzazione previsto dall’Unione europea per il 2050. Sul fronte della mobilità elettrica sono stati pubblicati i bandi di gara per l’affidamento delle concessioni per le aree di servizio con colonnine di ricarica elettrica per la A2, l’Autostrada del Mediterraneo, per la A19 Palermo-Catania e in 10 aree di servizio lungo il Grande raccondo anulare di Roma e il collegamento Roma-Aeroporto di Fiumicino. C’è poi il progetto Greenlight per ridurre i consumi energetici delle 1.900 gallerie in gestione della rete, che prevede un investimento di 30 milioni.