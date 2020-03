Strade vuote, solitudine e paura. Così il virus spegne Manhattan Viaggio a New York, nella città che non dorme mai, spenta da cinque giorni. È il centro della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Una delle strade con i teatri di Broadway chiusi per la pandemia. Al posto dei cartelloni degli spettacoli le insegne luminose mostrano le bandiere americane

6' di lettura

NEW YORK - In questa guerra al coronavirus il tocco di una mano è come un colpo di pistola. Il controllore del traghetto che porta a Lower Manhattan, dall'altra parte del fiume Hudson, oggi non ritira il mio biglietto per paura di toccarlo. Mi invita a gettarlo in un cestino, senza neanche vederlo. Biglietto di sola andata verso New York. La città che non dorme mai è spenta da cinque giorni. Indosso mascherina e guanti e mi muovo con la mia bici pieghevole, come se fosse un giorno normale. Ma scopro di essere l'unico passeggero del traghetto, di solito a quest'ora del mattino pieno di pendolari sempre connessi e già stressati che smanettano con i loro smartphone o parlano con qualcuno dall'altra parte delle cuffiette senza filo che spuntano dalle orecchie. Oggi sono solo. In silenzio.

In cinque minuti il battello mi porterà dall'altra parte del fiume, da Jersey City al terminal dei ferry di Brookfield Place. Il mio traghettatore, moderno Caronte, resta a distanza, mentre avanziamo verso “l'ignoto”: Manhattan, “l'isola dalle molte colline” per gli indiani Lenape, gli antichi abitanti, la capitale economica del mondo è diventata l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti che ormai hanno superato la Cina per numero di casi di Covid-19.

CORONAVIRUS IN ITALIA, LA MAPPA DEL CONTAGIO

New York epicentro della pandemia negli Usa

Le probabilità di ammalarsi qui sono dieci volte più elevate che nel resto del Paese, dicono gli esperti. Nove milioni di persone racchiuse in uno spicchio di terra. New York è la città con la maggiore densità abitativa: 28mila abitanti per miglio quadrato. Ogni giorno, prima dell'arrivo del nemico invisibile, cinque milioni di persone - come me - si spostavano usando la rete dei trasporti pubblici, i treni, la metropolitana infinita aperta 24 ore su 24, i bus e i traghetti. Allungo lo sguardo fuori: il sole illumina l'acqua, così calma che sembra una polla d'olio.

Davanti a me i primi grattacieli, le residenze lussuose di cristallo di Battery Park. “A perfect day”, una giornata perfetta di inizio primavera. Se non fosse per il coronavirus e quel senso di morte che si porta dietro.

Il terminal di Brookfield Place è un punto cruciale per il traffico dei pendolari: vi arrivano sette linee di traghetti da tutte le parti della città. Oggi sembra una piazza d'armi: non c'è nessuno oltre me. Inforco la bici e comincio a pedalare tra le strade e i viali della metropoli. Il traffico infernale è un ricordo. Al semaforo della 9th Avenue conto sei auto e un furgone.

L’Oculus di Calatrava deserto

Percorro il marciapiede che costeggia il Memoriale dell'11 settembre. Le due enormi fontane d’acqua dove sorgevano i grattacieli sono spente. Non si può entrare nel parco. Non si vede nessuno in giro, solo qualche operaio dei cantieri edili fermo a fumare sulla strada. L'Oculus di Calatrava, uno dei punti nevralgici del commuting newyorchese, incrocio di nove linee della metro a Fulton e dei treni Path che arrivano dal New Jersey, è un'enorme cattedrale bianca. Vuota.