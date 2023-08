Strage di Bologna, De Angelis: «Fioravanti e Mambro innocenti». Schlein: «Parole ignobili, Meloni intervenga»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un post del responsabile della comunicazione della regione Lazio, Marcello De Angelis, riaccende le polemiche sulla strage di Bologna. De Angelis sul suo profilo Facebook ha scritto: «So per certo che la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza». De Angelis ha poi invitato a condividere il post, perché «altrimenti hanno vinto gli apostoli della menzogna».

Schlein, parole di De Angelis ignobili, Meloni intervenga

L’intervento ha scatenato reazioni. Le parole di De Angelis sono «ignobili», ha attaccato la segretaria Pd Elly Schlein che ha chiesto le «dimissioni immediate. Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati. È grave che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione alla storia».

Bonaccini: «Dica queste cose guardando negli occhi i famigliari delle vittime»

Il governatore dell'Emilia Romagna, il Dem Stefano Bonaccini che su Twitter ha replicato al portavoce dando dell'ignobile e del bugiardo a De Angelis: «Venga a dirle a Bologna queste cose guardando negli occhi i famigliari delle vittime della strage fascista del due agosto». E non solo. Il Pd si è appellato al governatore del Lazio, Francesco Rocca, affinché prenda le distanze dal suo collaboratore sottolineando la gravità delle affermazioni di De Angelis e sottolineando con non si erano sbagliati fin da subito a chiedere la revoca della nomina di chi è incompatibile con i valori della Repubblica democratica e antifascista.

De Angelis: io come Giordano Bruno

«Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso». Ha replicato sempre sui social De Angelis. «Come ogni libero cittadino di questa Nazione - afferma De Angelis nel nuovo post - ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare. E certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello morto, vittima di uno degli accertati depistaggi orditi per impedire l’accertamento della verità, con l’utilizzo della falsa testimonianza del massacratore del Circeo Angelo Izzo. E quindi con il diritto personale e familiare di chiedere di approfondire ogni analisi finché non sia dissipato qualunque dubbio», ha concluso il portavoce del lazio.

Vestire i panni di Giordano Bruno non fatto altro che gettare benzina sul fuoco. E al nuovo messaggio social di De Angelis il Pd e il Terzo Polo hanno chiesto una forte presa di posizione del governatore Rocca contro il suo portavoce. Per il segretario di presidenza della Camera, Stefano Vaccari (Pd) le parole di De Angelis «sono un insulto alle vittime della strage fascista di Bologna e un affronto a quanti si battono per ottenere piena verità sui mandanti. Rocca lo cacci altrimenti è complice».