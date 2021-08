Strage Bologna, Mattarella: «Ombre non dissipate, impegno per la verità»

Casellati: «Proseguire nell’opera di desecratazione degli atti»

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio al sindaco di Bologna in occasione del 41/mo anniversario della strage di Bologna ha ricordato che sono immagini « che non si dimenticano quelle della Stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, con le sale d’aspetto demolite da un’esplosione che in un istante ha spazzato via 85 vite e lasciato a terra più di 200 feriti; con detriti e polvere di un grigio così intenso da cancellare i colori dell’estate; con il suono incessante delle sirene dei mezzi di soccorso; con i taxi trasformati in autoambulanze e gli autobus in carri funebri; con lo scavare incessante di tutti, vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari e cittadini, per salvare quante più vite possibile. Sono le immagini di uno scenario di guerra in cui donne, uomini e bambini innocenti sono stati lo strumento di un disegno folle, lucido e imperdonabile, per colpire al cuore le fragili conquiste di una democrazia ancora troppo giovane e inesperta».E ha sottolineato sia rigoroso l’obiettivo «di trasparenza, accessibilità e conoscenza a cui continuo a credere e per il quale intendo proseguire, come ho promesso, l’opera di desecretazione degli atti delle Commissioni di inchiesta che hanno lavorato sulle grandi stragi del passato. Perché l’Italia di oggi e quella di domani non dimentichino mai ciò che è stato e che non deve più accadere».

Fico: «Nessuno spazio per oblio e mistificazione»

«Non può esserci spazio per l’oblio e la mistificazione. Lo dobbiamo alla nostra democrazia», ha sottolineato il presidente della Camera Roberto Fico, nel messaggio inviato a Virginio Merola, sindaco di Bologna e presidente del Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi, e a Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna 2 Agosto 1980, in occasione del 41/mo anniversario della strage di Bologna. «Il ricordo di quel terribile 2 agosto 1980, in cui un micidiale ordigno squarciò la stazione uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200, resta ancora oggi una dolorosa ferita per tutto il Paese. Lo è soprattutto perché, a distanza di quarantuno anni, non abbiamo ancora una piena verità sulla strage. Ciò è inaccettabile per le vittime e per le tante famiglie, segnate dal dolore e dal senso di frustrazione e di impotenza, ed è inaccettabile per uno Stato di diritto, fondato su principi di trasparenza, coesione sociale, giustizia e democrazia».

Cartabia: «Fu un attacco al popolo e al cuore della Repubblica»

«La strage di Bologna, come quelle che si sono susseguite negli anni della cosiddetta “strategia della tensione’, è un fatto opaco e oscuro, sordo, perché è mosso dal nichilismo: ha bisogno di dilaniare il corpo dell’altro, cittadino comune, innocente, e con lui dilaniare quello che un’espressione inglese chiama ’body politic’, l’unità politica e democratica di un popolo che si riconosce in una nazione. Quello del 2 agosto 1980 fu un attacco all’intero popolo italiano e al cuore della Repubblica», ha detto, in un passaggio del suo intervento alle commemorazioni della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, il ministro della Giustizia Marta Cartabia. «La violenza vuole provocare odio, rabbia, altra violenza - ha sottolineato -: è una grande legge della storia umana e il nostro presente non ne va esente. È una possibilità che ci riguarda tutti, anche oggi. Le forme cambiano, le modalità si trasformano; ma anche nella cultura del nostro tempo l’odio cieco, incapace di comunicare, genera nemici senza nome, o ne cambia il nome, storpiandolo, per provocare una maggiore umiliazione e un più definitivo annientamento». A giudizio di Cartabia, «dove ci si sottrae al confronto, il conflitto si trasforma in dissidio incomponibile, avvolto in un’atmosfera incandescente preda della logica amicus-hostis, amico-nemico. L’atto di terrore riduce l’altro a un silenzio di morte. Siamo qui, oggi, invece per rinnovare pienamente la memoria e il valore delle persone che sono morte, di quelle che sono state lacerate nella carne, dei loro famigliari: c’è bisogno di una parola che dia senso a tutto questo e c’è bisogno di una parola di giustizia».

Sassoli: «Tanti interrogativi, memoria contro pericolo fascismo»

«La strage di Bologna ci impone il dovere di ricordare quanto preziosi siano i valori di libertà, democrazia e giustizia. Ancora oggi - a 41 anni di distanza - tanti sono gli interrogativi di una pagina della storia italiana che ci deve ricordare il pericolo rappresentato dal fascismo all'interno della vita democratica», è il messaggio che il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha indirizzato al sindaco di Bologna Virginio Merola.«Fare memoria - afferma Sassoli - è un dovere oggi e sempre per assicurare che gli errori commessi una volta non si ripetano più e per garantire giustizia a tutti coloro che hanno perso la vita quella mattina di agosto. Serve impegno contro i negazionismi, perché avere una memoria storica vuol dire riscoprirsi parte di una comunità, una comunità che tutela i suoi cittadini e i loro diritti. Una mezza verità non è una verità».

La politica chiede verità e giustizia

«Il tempo quel 2 agosto si è fermato. Il pianto, la rabbia, la memoria», ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, per ricordare la strage di Bologna del 1980. «L’orologio della stazione di Bologna è fermo alle 10.25 ma non è rotto. Quell’orologio è fermo per ricordare le vite spezzate da una bomba neofascista e per non dimenticare la necessità di difendere sempre i valori della nostra democrazia», ha scritto su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza. «Strage di Bologna, una ferita per l’Italia intera. Un commosso ricordo per le vittime e un pensiero alle loro famiglie. Accertare i fatti e le responsabilità, solo così ci sarà una vera giustizia», scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. «Oggi ricordiamo le vittime della strage alla stazione di Bologna, un vile attentato allo Stato e alla democrazia. A distanza di 41 anni, esprimo piena vicinanza al dolore incancellabile dei familiari. È dovere morale non perdere mai la consapevolezza di quanto accaduto e tenere viva la memoria», ha scritto in un tweet Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Fi. «A oltre 40 anni dalla strage di Bologna, tra ombre e depistaggi, continuiamo a ricordare tutte le vittime e a chiedere verità e giustizia. Lo dobbiamo alla loro memoria e ai loro cari», ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. «E ora, con i mandanti, si svelino anche i depistatori di una strage di Stato. Lo si deve alla verità e alla giustizia, lo si deve alle 85 vittime e ai 200 feriti. A 41 anni di distanza…», ha scritto su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.