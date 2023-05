Strage di Bologna rischio annullamento per il processo e per centinaia di altri a causa dell’età dei giudici popolari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sorte del processo sulla strage di Bologna - per il quale nel 2020 è stato condannato all’ergastolo l’ex Nar Gilberto Cavallini - e di centinaia di altri procedimenti anche relativi a delitti di mafia, dipende da un “cavillo” che domani la Cassazione dovrà chiarire. La questione è finita all’attenzione della Suprema corte, dopo che le Corti d’assise d’appello di Palermo e di Messina hanno dichiarato nulle due sentenze di primo grado, perché un giudice popolare aveva compiuto, nel corso del processo, i 65 anni. I due casi riguardavano reati di mafia e di femminicidio.



Il nodo che la Cassazione deve sciogliere

Contro queste sentenze di annullamento è stato proposto un ricorso in Cassazione, la cui udienza è fissata davanti alla prima sezione per il 12 maggio. Sulla scia della decisione delle Corti siciliane si è mossa anche la difesa di Cavallini, condannato per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, che provocò 85 morti e 200 feriti. Nel processo di secondo grado, davanti alla Corte d’Assise d’appello di Bologna, gli avvocati Alessandro Pellegrini e Gabriele Bordoni hanno chiesto di considerare nulla la sentenza di primo grado. Un’eccezione che, se venisse accolta, comporterebbe una regressione del processo alla prima fase. I difensori hanno, infatti, fatto presente che due giudici popolari e due supplenti hanno compiuto gli anni durante il dibattimento e alla deliberazione finale, superando il limite dei 65 anni di età. A loro avviso, quindi, al di fuori dai requisiti di legge.

L’interpretazione della legge del ’51

A regolare la questione è la legge 87 del 1951, e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce all’articolo 3, che i magistrati e i giudici popolari costituiscono un unico collegio giudicante, e prevede espressamente l’obbligo di sostituzione dei giudici popolari solo in caso di loro assenza, impedimento o per i casi di astensione o ricusazione (articolo 26), mentre nessuna disposizione normativa prevede espressamente l’obbligo di sostituzione dei giudici popolari che nel corso del dibattimento abbiano superano il tetto del 65° anno di età. Il problema nasce dunque dall’interpretazione della norma. La Cassazione dovrà chiarire se la mancata previsione sia frutto di una dimenticanza o della volontà del legislatore di legare il requisito dell’età solo al momento dell’assunzione dell’incarico. Un’indicazione sulla volontà del legislatore può venire dai lavori parlamentari del 1950, allora il deputato Riccio aveva dichiarato «vorrei chiarire che il requisito della età è richiesto per l’assunzione dell’ufficio di giudice popolare, e non per l’iscrizione nelle liste. È evidente che il requisito dell’età si riferisce al momento in cui deve essere costituito il collegio; e quindi, se in quel momento una persona ha superato il 65° anno di età, egli non potrà far parte del collegio».

Il question time del ministro della Giustizia

Il problema è stato sottoposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso di un question time in Parlamento del 16 febbraio scorso. Il Guardasigilli ha ammesso la serietà e la complessità di un problema con il quale la Cassazione si sarebbe già confrontata, esprimendo un orientamento costante, nel ritenere che la piena assimilazione della figura del giudice popolare con quella del giudice togato riguardi anche l’età. Orientamento consolidato da considerare una sorta di interpretazione autentica che danno le sezioni unite al quale si sono allineate le Corti siciliane che impedisce, qualunque attività ispettiva. Ma visto che il problema resta, ad avviso del numero uno di Via Arenula, sarebbe opportuno rivedere la legge allineando l’età dei giudici popolari ai togati.

La nota dei familiari delle nittime della strage

A mettere in dubbio la ricostruzione del ministro della Giustizia è L’”Associazione tra i familiari delle vittime della stazione di Bologna” che ha manifestato grande preoccupazione per le parole del Guardasigilli in occasione del question time. L’Associazione nega l’esistenza di un orientamento costante sul punto. E considera l’affermazione un «evidente errore commesso dal Ministro» che «giunge in prossimità di una decisione assai importante»Nella nota i familiari delle vittime ricordano la loro sofferenza «e quella di tutti coloro che attendono giustizia da decenni, come sottolineato ieri, in occasione della giornata della memoria delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». C’è comunque attesa per la decisione di domani della Cassazione. Spetta infatti alla Suprema corte sciogliere un nodo di così grande rilevanza.