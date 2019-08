Strage a El Paso, le autorità indagano su un manifesto anti-immigrati Si tratta della più grave strage causata da armi da fuoco negli Usa negli ultimi due anni e una delle dieci peggiori di sempre. È stata perpetrata da un 21enne armato di un fucile semiautomatico stile AK 47, che ha aperto il fuoo in un centro commerciale della città al confine con il Messico di Marco Valsania

NEW YORK - Almeno 20 morti e 26 feriti, diversi dei quali gravi. È questo il tragico bilancio, ancora provvisorio, dell’ultima strage in America, la più grave in due anni e una delle dieci peggiori di sempre. È stata perpetrata da un 21enne armato di un fucile semiautomatico stile AK 47. Che ha aperto il fuoco sabato in un centro commerciale Walmart a El Paso, in Texas. La tragedia è avvenuta al confine con il Messico - e gli inquirenti stanno analizzando con estrema attenzione proprio motivazioni di odio razziale e anti-immigrati per il gesto.

Pochi minuti prima dell’eccidio era comparso online un lungo e farneticante manifesto lungo quattro pagine che denunciava “l’invasione del Texas” e degli Stati Uniti da parte di messicani e ispanici. Non solo: sembrava descrivere accuratamente piani e armi utilizzate per la strage. Il testo esprime inoltre sostegno ad altri recenti massacri a sfondo di odio razziale o religioso, quale quello avvenuto in Nuova Zelanda a Christchurch. Ed è stato pubblicato su 8Chan, il medesimo forum online che aveva ospitato le rivendicazioni dell'attentare neozelandese.

L'omicida di El Paso è stato identificato come Patrick Crusius, originario di Allen, un sobborgo benestante di Dallas. Dopo la strage si è arreso alle autorità, ha fatto sapere il capo della polizia di El Paso Greg Allen. Il tipo di arma e la affollata località spiegano l’elevato numero delle vittime, ha aggiunto Allen. Secondo ricostruzioni dei media americani sarebbe stato considerato un ragazzo solitario e alienato da chi lo conosceva a scuola e dove abitava. Al Walmart di El Paso, a nove ore di auto da dove risiede, si è presentato in tuta mimetica e armato verso le 10:30 di mattina e quasi immediatamente ha aperto il fuoco, cominciando all'esterno dell'edificio.

Il governatore del texas Greg Abbott ha definito la giornata come «una delle più tragiche nella storia dello stato». Il presidente Donald Trump ha condannato l'episodio come «una terribile sparatoria, molto brutta. Un atto codardo. Non ci sono ragioni o scuse che potranno mai giustificare l’assassinio di innocenti». Ma la tragedia appare destinata a sollevare nuove pesanti polemiche. L'opposizione democratica da tempo accusa la Casa Bianca di istigare un clima anti-immigrati con dichiarazioni accusate di promuovere paura e razzismo. Nuove polemiche nasceranno inoltre sul continuo facile acquisto di armi anche estremamente letali e da guerra nel Paese - il Texas è uno degli stati più permissivi. Proposte di rendere più severi i controlli o di mettere al bando gli arsenali più letali si sono finora sempre arenate in Congresso e sull’opposizione della lobby delle armi, la Nra. L’ultima grande spinta a riforme era arrivata dopo il massacro nel liceo di Parkland in Florida l'anno scorso, che aveva generato un movimento studentesco di protesta contro le armi.

