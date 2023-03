Strage di migranti a Cutro, sotto inchiesta la presunta catena di errori e omissioni

Dieci minuti prima della tragedia

Quello che accade dopo è documentato dalla telefonata tra i finanzieri la Guardia Costiera delle 3.38, una decina di minuti prima dello schianto del barcone. Le Fiamme gialle informano che le loro unità stanno rientrando e chiedono se ci sono imbarcazioni della Guardia costiera in mare, ricevendo una risposta negativa. Dopo aver informato, «giusto per notizia», di non aver individuato il «target» segnalato da Frontex, i finanzieri chiedono infatti: «voi naturalmente non avete nulla, nel caso ci dovessero essere situazioni critiche?». E dalla Guardia Costiera rispondono: «noi al momento in mare non abbiamo nulla».

La telefonata prosegue con i militari della Finanza che ribadiscono l’ultima posizione nota del caicco, ad una quarantina di miglia dalla costa. «E poi - aggiungono - noi dal radar non battiamo nulla». Significa che la strumentazione di bordo delle motovedette non aveva individuato il barcone. Quindi chiudono la comunicazione non prima di avere aggiunto «va bene, era giusto per informarvi». La sequenza di comunicazioni tra i due Corpi conferma sostanzialmente che l’operazione scattata in mare nella notte tra sabato e domenica mattina, dall’avvistamento dell’aereo Frontex fino a pochi minuti prima della tragedia, è stata gestita come law enforcement, e non evento Sar, non essendo emersi elementi che facessero ipotizzare una situazione di pericolo. Adesso tutti questi passaggi, saranno vagliati dai magistrati crotonesi.