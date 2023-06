Naufragio in Grecia. Strage di migranti, prime confessioni tra gli scafisti arrestati

10:14 Arcivescovo Palermo: «Non salvare essere umani è un crimine»

«Nessuno può dirsi cristiano se non si indigna e non si impegna ad una urgente conversione delle nefaste scelte politiche migratorie dei paesi europei. Non soccorrere chi rischia la vita, non salvare esseri umani è un crimine. La linea rigorista dei nostri governi nazionali e della comunità europea è una industria di morte di innocenti che condanniamo a morire due volte. Una politica che non previene le stragi ma le determina consapevolmente tradisce la costitutiva missione della costruzione della polis umana».

Così l’arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice sulla strage di migranti a Pylos, nelle acque dell'Egeo.