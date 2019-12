Strage di Piazza Fontana meno oscura grazie ai libri A 50 anni dall’attentato, i saggi di Paolo Morando e Mirco Dondi hanno il merito di dare volti e nomi ai protagonisti, di ricostruire scenari e di ricorrere a dati e indizi che aiutano a fare chiarezza sui fatti di David Bidussa

(FOTOGRAMMA)

Cinquant’anni ci distanziano dalle bombe di Piazza Fontana, più estesamente dal 1969. Un anno profondamente sconvolgente per la storia italiana.

Mirco Dondi con il suo 12 dicembre 1969 e Paolo Morando con Prima di Piazza Fontana hanno la capacità di ricollocarci in quel tempo e di farci prendere la misura con ciò che di quel tempo è rimasto attaccato al nostro presente, aperto, spesso non risolto. Soprattutto hanno il grande merito di dare volti, nomi, ricostruire scenari, rincorrere con pazienza dati, indizi, tracce che per molto tempo abbiamo dato per scontato non fossero individuabili e conoscibili. Ovvero ricostruibili e comprensibili.

La sensazione, ogni volta che ci siamo aggirati intorno a Piazza Fontana, è che il nostro fosse un girovagare senza risultati. Sullo sfondo rimaneva quanto aveva scritto Leonardo Sciascia nel 1979, ovvero il fatto che l’Italia «è un Paese senza verità». Condizione, aggiungeva, in grado di produrre una «regola»: nessuna verità si saprà mai riguardo a fatti delittuosi che abbiano, anche minimamente, attinenza con la gestione del potere [Nero su nero, Adelphi, p. 146].

I due volumi di Paolo Morando e di Mirco Dondi consentono di restringere il margine di oscurità.

I tempi non sono quelli specifici degli attentati, ma sono più dilatati. Stanno nel processo di costruzione del clima in cui avviene Piazza Fontana, e poi, più che nel tempo dell’evento, nella costruzione di un’opinione pubblica, di un clima collettivo, in modo che si desse la disponibilità ad accogliere la costruzione artificiale dei colpevoli.