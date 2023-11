Strage alla riunione di condominio, killer a processo

I Carabinieri davanti al poligono di tiro di Tor di Quinto dove Claudio Campiti l’11 dicembre 2022 ha portato via la pistola usata per la strage di Fidene (Ansa/Angelo Carconi)

Omissione di controllo e vigilanza per gli altri due imputati

Oltre che per Campiti la procura ha chiesto il processo anche per il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e per un dipendente addetto al locale dell’armeria del poligono romano di tiro di Tor di Quinto dove Campiti prese l’arma utilizzata per la strage. Entrambi, accusati di omissioni sul controllo e la vigilanza sulle armi, hanno scelto però di rinunciare all’udienza preliminare andando direttamente a giudizio con la prima data del processo fissata nel 2024.

Legale, stupore per la richiesta dell’Avvocatura di non luogo a procedere

Proteste da parte dei legali di parte civile per la richiesta dell’Avvocatura di Stato di non luogo a procedere. «Lo Stato, attraverso l’avvocatura, nel momento in cui è chiamato a rispondere dei risarcimenti nei confronti delle vittime, chiede il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato: un corto circuito tra il Pubblico ministero, che rappresenta l’accusa e ha chiesto il rinvio a giudizio, e l’avvocatura dello Stato, che rappresenta i ministeri della Difesa e dell’Interno chiamati come responsabili civili, davvero inaccettabile per i familiari e che grida vendetta dal punto di vista morale: come dire, se devo pagare i danni allora assolvetelo!», ha dichiarato l’avvocato Massimiliano Gabrielli, uno dei legali di parte civile nel processo per la strage di Fidene per la quale il gup ha poi disposto il rinvio a giudizio per Claudio Campiti. «Basti pensare che neanche il difensore ha fatto una richiesta così sfrontata - ha aggiunto Gabrielli - limitandosi a chiedere il rinvio del suo cliente, un reo confesso, davanti alla corte d’assise di Roma per essere giudicato». «In relazione alla richiesta dell’Avvocatura per conto dei Ministeri della Difesa e degli Interni di non luogo a procedere nei confronti di Campiti esprimo, in nome delle famiglie e dei figli di Nicoletta Golisano e di Fabiana de Angelis stupore e un senso di profonda delusione. La richiesta di non luogo a procedere nei confronti di Campiti, autore di uno dei delitti più efferati degli ultimi anni, da parte dei Ministeri di Difesa e Interni, è una decisione processuale che abbandona le vittime alla loro solitudine», ha detto l’avvocato Francesco Innocenti, uno dei legali di parte civile nel processo per la strage di Fidene.

