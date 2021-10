Strage di utility in Gran Bretagna: 2 milioni di famiglie senza elettricità

6' di lettura

La sera del 5 Novembre, sarà una “Bonfire Night” in tono minore per gli inglesi. Ogni anno i sudditi si sua maestà si riversano in strada per sparare fuochi d'artificio: è il lor Capodanno. Ricordano il fallito attacco al Parlamento: nel lontano 1605 il rivoluzionario Guy Fawkes tentò, invano, di far saltare in aria Westminster. Da allora si festeggia lo scampato pericolo, ma non quest'anno. Non si trovano “botti” nel paese: colpa dei problemi alla catena globale degli approvvigionamenti nel mondo...