Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro per i redditi più bassi

Oltre alla definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018, il decreto Sostegni 1 (Dl 41/2021) all’articolo 4 ha previsto anche per i professionisti, lo stralcio automatico dei ruoli affidati ad agenzia entrate Riscossione (ex Equitalia) e Riscossione Sicilia tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 5mila euro calcolato al 23 marzo 2021.

Lo stralcio è circoscritto, tuttavia, oltre che alle società e agli altri contribuenti persone fisiche, anche ai professionisti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile non superiore a a 30mila euro.

La nozione di reddito imponibile dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato (o derivante da accertamenti definitivi) al netto degli oneri deducibili, senza che rilevino le detrazioni di imposta.

In ogni caso, per l’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà o azione da parte del beneficiario. Sarà, infatti, lo stesso agente della riscossione a valutare la sussistenza dei requisiti di annullamento automatico dei singoli ruoli fino a 5mila euro e a procedere con lo stralcio. Dovrà poi darne comunicazione al soggetto interessato, secondo modalità e date che saranno individuate con decreto ministeriale.

Rientrano nell’annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura contributiva o tributaria.