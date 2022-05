Stranieri, il Covid taglia l’Irpef a 8,2 miliardi (il 5% del totale)

Ascolta la versione audio dell'articolo

I contribuenti stranieri in Italia sono 4,17 milioni, nel 2021 hanno dichiarato redditi per 57,5 miliardi e hanno versato 8,2 miliardi Irpef. In pratica, rappresentano il 10,1% dei contribuenti e versano il 5% dell’Irpef totale (che in base alle dichiarazioni 2021 vale 159,3 miliardi). È questo l’apporto degli immigrati alla fiscalità nazionale, ricostruito dalla Fondazione Leone Moressa per Il Sole 24 Ore del Lunedì in base a dati forniti ad hoc dal dipartimento Finanze del ministero dell’Economia.

Passo indietro dopo 10 anni di crescita

L’impatto della pandemia di Covid-19 si fa sentire anche sul numero di contribuenti nati all’estero: come dimostra la serie storica (vedi sotto), dopo 10 anni di crescita, il loro numero diminuisce dell’1,8 per cento nel 2020. Nell’anno della pandemia il calo c’è stato anche per i contribuenti italiani (41,2 milioni,-0,8% rispetto all’anno precedente). Calano anche il volume dei redditi dichiarati dagli stranieri (-4,3%) e quello dell’Irpef versata (-8,5%). Sono in aumento, invece, le rimesse, ovvero i risparmi inviati ai Paesi d’origine.

Il confronto con gli italiani

Tra i contribuenti nati all’estero, il 48,7% dichiara un reddito annuo fino a 10mila euro (in questa fascia si colloca il 29,5% degli italiani); il 39,8% dichiara tra 10mila e 25 mila euro (percentuale in linea con gli italiani); il 9,7% dichiara fra 25mila e 50mila euro; solo l’1,8% si piazza sopra 50mila euro.

«Il differenziale di reddito fra nati in Italia e nati all’estero rimane piuttosto elevato», fanno notare i ricercatori della Fondazione Leone Moressa. «Mediamente - continuano - i contribuenti nati all’estero hanno dichiarato 14.360 euro, 8 mila euro in meno rispetto alla media dei contribuenti italiani». Il divario di reddito medio sale oltre i 10 mila euro in quattro regioni (Emilia Romagna, Lazio, Trentino-Alto Adige, Liguria). L’Irpef media versata dagli stranieri è di 3.270 euro (quella versata dagli italiani supera i 5mila euro).

Nel territorio

Oltre la metà dei contribuenti nati all’estero si concentra in quattro regioni: Lombardia (884.648), Emilia Romagna (459.226), Veneto (452.351) e Lazio (427.251).