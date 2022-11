Stranieri residenti in Italia, 4 su 10 sono a rischio povertà

Se si guarda solo alla platea dei lavoratori, il rischio di povertà in Europa, secondo Eurostat, è del 7,9% per gli autoctoni e del 20,8% per gli stranieri. A proteggere i cittadini italiani ed europei è il possesso di rendite o di beni immobili, mentre gli stranieri non sempre hanno questi “paracadute”. In Italia, ad esempio, è proprietario dell’abitazione principale l’80% dei cittadini (la media Ue è del 74,3%), mentre i proprietari di casa immigrati sono il 18,4%, il valore più basso in Europa (la media Ue è del 28,4%).

Anche i redditi dichiarati da italiani e stranieri rivelano la disparità: 22mila euro annui di media pro capite per gli italiani e 12.758 euro per gli stranieri, che versano in media 2.585 euro annui di Irpef.