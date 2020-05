Stranieri, nella sola Lombardia 112mila senza permesso

Le comunità con il tasso di irregolari più elevato in Lombardia, ovvero con la maggiore incidenza di persone senza permesso di soggiorno al proprio interno, sono quelle dei nigeriani e degli eritrei: quasi uno su cinque (il 19%) non è in regola con i documenti. In terza posizione ci sono i gambiani, con 17 irregolari ogni cento presenti in Regione.

Se si guarda all’area metropolitana di Milano, la prima posizione per incidenza degli irregolari spetta al Gambia (24%), seguito da Eritrea (19%) e Senegal (18%). L’Eritrea è comunque in ogni ambito territoriale lombardo in una delle prime posizioni per tasso di irregolarità.