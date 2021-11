Stranieri, il virus spinge le rimesse: dall’Italia 7 miliardi a fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le rimesse degli stranieri residenti in Italia verso i Paesi d’origine sono aumentate nel 2020 e sono in crescita anche nel primo semestre 2021. I trasferimenti di denaro all’estero tramite istituti di pagamento o altri intermediari autorizzati valgono 3,63 miliardi nel primo semestre 2021, in crescita del 24,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e in aumento costante dal 2017 in poi. E per fine anno avranno sfondato quota 7 miliardi.

Lo rivelano le elaborazioni della Fondazione Leone Moressa in base ai dati della Banca d’Italia, contenute nel Rapporto 2021 sull’economia dell’immigrazione, che sarà discusso il 23 novembre a Venezia in un convegno all’Università Iuav (15.30 – 17.30, aula Tafuri, Palazzo Badoer).

Loading...

I FLUSSI NEL MONDO... Loading...

La crescita italiana

Nel 2020 dal nostro Paese sono partite rimesse per 6,77 miliardi, in aumento del 13% rispetto al 2019. Un dato, nell’anno pandemico, in controtendenza rispetto al trend internazionale: secondo le proiezioni della Banca Mondiale, il volume complessivo delle rimesse scenderebbe da 639 miliardi di euro del 2019 a 583 miliardi nel 2020 e a 542 miliardi nel 2021. Questo perché il virus ha comportato l’aumento di disoccupazione e inattività fra i gruppi più vulnerabili, tra i quali i migranti.

...E QUELLI DALL'ITALIA Loading...

Anche in Italia, il Covid-19 ha fatto calare il numero dei lavoratori stranieri da oltre 2,5 milioni del 2019, a 2,34 milioni nel 2020 (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 ottobre). Sono stati persi cioè quasi 160mila posti di lavoro, poco meno di 60mila di cittadini comunitari e 100mila di cittadini extracomunitari.

Nonostante questo, i risparmi confluiti verso i Paesi d’origine sono cresciuti. «Le rimesse degli immigrati evidenziano la dinamicità della popolazione straniera», spiega Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Leone Moressa. «Nonostante la pandemia abbia inciso negativamente sull’occupazione - continua - gli stranieri non hanno rinunciato a sostenere le famiglie nei Paesi d’origine: finora, ogni cittadino straniero ha inviato mediamente oltre 120 euro al mese.