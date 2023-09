Strappa Saes Getters, c'è l'ok Usa alla maxi vendita del business Nitinol

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saes Getters vola a Piazza Affari, dopo il via libera alla vendita del business del Nitinol per applicazioni medicali alla società statunitense Resonetics. Il titolo segna la seconda migliore performance del listino con un +12,50% a 33,75 euro. L'ok è arrivato ieri a Borsa chiusa dalla Federal Trade Commission (FTC) e nei prossimi giorni le parti definiranno le tempistiche per arrivare al closing. Gli analisti di Equita ricordano che l'operazione prevede al closing l'incasso di 900 mln di dollari lordi lordi o circa 700 mln di euro al netto di tasse e bonus. Il management ha confermato che l'uso principale della cassa post closing saranno investimenti organici e M&A nei segmenti dei materiali funzionali (chimica) e advanced packaging e, in via secondaria, una parte della liquidità potrà essere usata per remunerare gli azionisti.

«Aggiorniamo il target price a 38 euro per azione da 32 euro per azione - dice Equita - lasciando inalterato il Nav lordo (45 euro per azione) ma portando lo sconto dal 30% al 15% eliminando il rischio closing e applicando una correzione per il rischio reinvestimento della cassa (>90% del Nav)». Confermato il giudizio hold. Intermonte che ha un giudizio outperform sul titolo, sottolinea che il «target price a 38,5 euro assume il closing della transazione con Resonetics e riflette uno sconto del 20% sull’equity value, che rispecchia la poca visibilità sull’utilizzo della cassa che rappresenta oltre il 90% del valore di Saes post-closing».

La società ieri ha anche approvato i risultati del secondo trimestre 2023, che per gli analisti sono in linea con le attese, con ricavi a 62,2 mln (+1,8% tendenziale), ebitda di 9,2 mln dopo costi one-off pari a 4,7 mln e un ebitda adjusted pari a 13,9 mln.