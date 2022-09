Strappo di Ariston a Piazza Affari grazie al colpo da 1 miliardo in Germania (dove rileva Centrotec)

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'operazione Germania vale un +9% alla Borsa di Milano per il gruppo Ariston portando la capitalizzazione a circa 850 milioni. Il gruppo marchigiano di prodotti per la climatizzazione, il riscaldamento e l'efficienza energetica ha firmato un accordo vincolante per rilevare la tedesca Centrotec Climate Systems, azienda attiva nelle caldaie, nelle pompe di calore e nella ventilazione con un fatturato di 600 milioni circa nel 2021 e una marginalità lorda superiore al 14%. Secondo Equita - che nell’operazione ha assistito il consiglio di amministrazione di Ariston Holding in qualità di financial advisor - la mossa «ha un forte senso strategico» che consente ad Ariston di aumentare sostanzialmente l`esposizione alla Germania, finora contenuta, «attraverso brand forti/premium (Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, ndr) che presentano forti opportunità di crescita nel mondo delle pompe di calore». Inoltre per gli stessi analisti Ariston aumenterà quantitativamente la presenza nel settore delle pompe di calore ed entrerà nel settore del trattamento dell'aria.

Per analisti, l'operazione «ha un forte senso strategico»

Le sinergie sono stimate a 20-25 milioni a regime.Sotto il profilo finanziario, l'acquisizione prevede il pagamento in contanti di 703 milioni di euro e la sottoscrizione da parte di Centrotec di 41,4 milioni di azioni Ariston portando quindi il valore dell'operazione a circa 1 miliardo. In questo modo Guido Krass, proprietario di Centrotec, diventerà socio rilevante di Ariston con l'11,1%. Il multiplo a cui avviene l'operazione è di 12 volte l'ebitda di Centrotec del 2021, valore che scende a 10 se si incorporano le sinergie.

