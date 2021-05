Strappo di Cattolica, i conti del primo trimestre sorprendono gli analisti

1' di lettura

I conti del primo trimestre, sopra le stime degli analisti, danno gas al titolo Cattolica Ass, che è tra i migliori dell’intero azionariato milanese e si muove in rialzo in doppia cifra. Alto anche il numero degli scambi che già nelle prime battute avevano doppiato la media- seduta dell’ultimo mese. La compagnia ha diffuso il bilancio dei primi tre mesi del 2021 chiusi con un risultato operativo che balza a 101 milioni (+82,6%) e una Solvency rafforzata al 199%. La raccolta complessiva si attesta a 1,3 miliardi (+16,2%) con un aumento sia nel Vita (+27,2%) sia nel Danni (+2,8%). L'utile netto cresce del 221% a 45 milioni (l'anno scorso era stato caratterizzato da svalutazioni) mentre, per quanto riguarda i target 2020, il cda ha confermato la previsione di un risultato operativo tra 265 e 290 milioni.

Si tratta, spiegano gli analisti di Equita, di «solidi risultati, complessivamente superiori alle nostre attese» che confermano «il trend di ripresa avviato dalla seconda metà del 2020». Nel dettaglio, il broker si attendeva un utile operativo di 95 milioni e un netto di 39 milioni. Il business danni, ad esempio, nel primo trimestre 2021 «ha continuato a beneficiare di una frequenza al di sotto dei livelli pre-Covid che ha impattato positivamente sulla performance tecnica del settore». Da qui la conclusione di Equita, che sottolinea l’importanza della conferma della guidance da parte di Cattolica: «Valutiamo positivamente i risultati, che riteniamo diano significativa visibilità sul raggiungimento almeno della parte alta della guidance di utile operativo».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)