Cosa c'è di meglio che sentirsi mentalmente efficienti e brillanti? Quali sono gli strumenti più importanti per affrontare oggi le sfide personali, sociali e professionali? Trovare le parole giuste al momento giusto, avere una memoria pronta e fedele, abilità di ragionamento rapide ed efficaci, oltre a una buona dose di creatività e di flessibilità mentale, sono le condizioni che fanno sentire le persone efficienti e competenti, in grado di far fronte con sicurezza ai mille impegni che la vita impone. “Nelle ultime decadi la vita media si è allungata moltissimo e forse proprio per questo oggi il desiderio delle persone non è semplicemente di vivere più a lungo ma di vivere meglio…. e per vivere bene il cervello è assolutamente essenziale. Questo libro è importante perché oltre a descrivere in modo semplice e chiaro la complessa macchina del cervello, ci propone una pratica, una serie di esercizi che servono ad allenare e migliorare le varie funzioni cerebrali.” Scrive Filippo Ongaro, medico chirurgo, nella prefazione.

Strategica Mente esplora come funzionano i meccanismi della mente e del cervello, illustra quali sono le migliori strategie per utilizzarli al meglio e renderli ancora più potenti e propone più di 150 esercizi pratici di Ginnastica Mentale® per sviluppare le abilità che rendono efficienti, capaci e sicuri nella vita personale e professionale.

Il libro Strategica Mente è in edicola il 30 luglio 2022 con Il Sole 24 Ore al costo di € 12,90; il libreria a € 16,90 ed in ebook al prezzo di € 9,99. Per l'acquisto su Shopping24