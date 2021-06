Strategiche per Longines le nuove boutique online

2' di lettura

Matthias Breschan, ceo di Longines, traccia un bilancio di quello che è stato il 2020 per il marchio. «Un anno impegnativo, ma gli ultimi sei mesi del 2020 sono stati in linea con il 2019, il nostro anno record: in assenza di contatti sociali ed emotivi le persone hanno sentito il bisogno di fare qualcosa di bello per loro e comprare un orologio era una delle migliori opzioni possibili». Nello stesso periodo il marchio ha accelerato sulla trasformazione digitale: «Oggi i canali digitali sono essenziali: offrono comodità e sicurezza e ci avvicinano ai consumatori come mai prima. Abbiamo sviluppato i nostri siti e-commerce aziendali che, nel 2020, hanno rappresentato quasi il 10% totale delle vendite». Entro l'anno questo canale verrà implementato. «Al momento abbiamo 15 boutique online in altrettanti paesi e contiamo di aprirne altre ovunque siamo presenti con una filiale».

Sui prodotti, le strategie per il 2021 restano le stesse: «Continueremo a ridefinire l'eleganza dei nostri orologi, ripercorrendo la lunga storia di Longines per ritrovare gli orologi più iconici realizzati e riproporli con movimenti esclusivi», dice il ceo. Ecco, ad esempio, due nuove versioni di The Longines Legend Diver nel caratteristico segmento heritage del brand che rivisitano attualizzandolo un modello subacqueo del 1959 e il Longines Silver Arrow, dallo stile più classico ispirato a un pezzo del 1953.

Non tutte le novità guardano al passato. Sempre nell'ambito dei diver, ecco delle nuove declinazioni bicolore di HydroConquest che arricchiscono la collezione sportiva di punta del marchio. Infine, dopo aver partecipato ai mondiali di sci alpino di Cortina: «Speriamo di poter essere a Roma a settembre con lo spettacolare Longines Global Tour di equitazione con i più forti del mondo nel salto a ostacoli», chiude Breschan.