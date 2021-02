Strategie condivise per il rilancio di Massimiliano Giansanti

Il Fondo monetario internazionale ha segnalato che, a causa della pandemia, il Pil dell’Italia ha subìto una contrazione vicina al 10 per cento. Si allontana il ritorno ai livelli antecedenti l’emergenza. Il recupero previsto per l’anno in corso è ora stimato in poco più di tre punti. È evidente lo sforzo straordinario che il Paese ha di fronte per una crescita economica significativa, duratura e sostenibile.

In quest’ottica, le risorse del Next Generation Eu sono un’occasione senza precedenti, più del Piano Marshall che consentì all’Italia e all’Europa di risollevarsi dalla tragedia del secondo conflitto mondiale. Per rispondere alle sfide, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presentato nei giorni scorsi alle imprese e alle parti sociali, andrà modificato. Non è ancora un progetto in grado di superare limiti che hanno inibito la crescita, oltre a ridurre la competitività.

Ci riferiamo alla carenza di infrastrutture, al crollo degli investimenti pubblici, alla scarsa digitalizzazione, alla ridotta apertura alle innovazioni, alla mancanza di investimenti per la formazione e all’aggiornamento del capitale umano. Occorre, poi, dare seguito alle ripetute richieste della Commissione europea in materia di riforme: dall’efficienza della Pubblica amministrazione alla giustizia. Le assegnazioni alle imprese ritardano per la complessità delle procedure e i tempi della giustizia civile costituiscono l’ostacolo maggiore per gli investimenti esteri in Italia.

L’agricoltura italiana ha il più alto valore aggiunto in Europa e la manifattura è seconda solo a quella tedesca. È chiaro che i limiti allo sviluppo sono prevalentemente attribuibili a fattori esterni al sistema delle imprese.

Il Pnrr riserva poco spazio al settore agroalimentare. Le risorse finanziarie assegnate, pari all’1%, sono inferiori all’incidenza dell’intera filiera sulla formazione del Pil. Ma non è solo una questione finanziaria. Mancano la visione e l’ambizione progettuale per il Paese, concertate con tutti i protagonisti dell’agricoltura, valide per tutto il territorio nazionale, incluse le aree interne da rilanciare.