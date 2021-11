Strategie intelligenti per un robot quadrupede in cerca di equilibrio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Luca Clemente, neoingegnere laureatosi al Politecnico di Torino, ha inviato alla giuria del Premio Italiano Meccatronica uno studio sulla locomozione di robot quadrupedi. Molti avranno in mente Spot, il robot a quattro zampe dell'americana Boston Dynamics, di cui si trovano molti video su YouTube.

Ma anche l'Istituto Italiano di Tecnologia ne ha sviluppato uno simile, HyQ, nel suo laboratorio Dynamic Legged Systems, dove Clemente ha studiato diversi mesi, proprio durante il periodo peggiore della pandemia, quindi anche con qualche difficoltà logistica e organizzativa.

Loading...

Dopo la laurea, conseguita lo scorso marzo, Clemente ha poi proseguito per sei mesi il lavoro. «I robot quadrupedi - spiega - sono progettati per spostarsi su terreni accidentati, per sostituire l'uomo in situazioni rischiose e in scenari instabili, per esempio dopo un terremoto o un crollo, ma eventualmente anche nelle esplorazioni spaziali. In situazioni di questo tipo è molto più conveniente utilizzare macchine in luogo delle persone».

Luca Clemente

HyQ, in particolare, presenta notevoli difficoltà nei controlli proprio per la sua configurazione quadrupede. «Ogni volta che solleva una zampa, infatti, ha un punto di appoggio in meno e deve redistribuire le forze per darsi un assetto stabile».

HyQ inizialmente si muoveva grazie a un algoritmo di selezione dei punti di appoggio dei piedi considerando la morfologia del terreno, come la presenza di scalini, rocce. «Il robot, quindi, valutava dal punto di vista geometrico se un punto d'appoggio era ideale sulla base della possibilità di raggiungerlo estendendo una zampa o della eventuale vicinanza con bordi, ostacoli o dislivelli».