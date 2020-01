Stratta (Enel): «Osmosi e contaminazione per liberare la creatività» Per il responsabile Sviluppo, formazione e recruiting della multinazionale, la ricerca va lasciata libera di sperimentare di Giovanna Mancini

«Sono un grande sostenitore dell’importanza di lasciare liberi i cervelli di sperimentare ed esplorare situazioni che noi ancora non immaginiamo o non comprendiamo fino in fondo, sulle quali poi mettere in comune le competenze per dare concretezza al lavoro dei ricercatori. E guardi, il mio non è solo idealismo: sono convinto che questo sia utile anche a noi, aziende, per creare nuove opportunità di business».

Guido Stratta è direttore Sviluppo, formazione e recruiting di Enel e segue in prima persona le attività del gruppo in collaborazione con le università, con l’obiettivo primario di dare impiegabilità ai giovani e attingere a un patrimonio di futuri talenti.

In che modo, quindi, le imprese dovrebbero collaborare con le università, per beneficiare dei risultati della ricerca senza imbrigliarla?

Attraverso una continua osmosi, in cui il mondo accademico tenga una quota necessaria a spingere la ricerca oltre i limiti. Credo che questo sia utile per favorire la crescita di tutto il sistema. Più che finanziare i dottorati di ricerca, le imprese dovrebbero collaborare con le università su progettualità che portino risorse e occupazione. L’ideale sarebbe far convergere diversi settori industriali su progetti che interessano diversi ambiti, come ad esempio l’economia circolare, le fonti rinnovabili o la mobilità elettrica. Mettendoci assieme, ciascuno con una piccola quota di investimento sulla ricerca, potremmo aprire scenari enormi.

La proposta è molto bella, ma non è utopistica?