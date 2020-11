Strava chiude round da 110 milioni di dollari, valutazione a 1,2 miliardi L’app ha 70 milioni di utenti nel mondo e quest’anno è cresciuta al ritmo di due milioni al mese. Il round guidato da Tcv e Sequoia di Marco Trabucchi

Afp

L’app ha 70 milioni di utenti nel mondo e quest’anno è cresciuta al ritmo di due milioni al mese. Il round guidato da Tcv e Sequoia

3' di lettura

Tutti gli appassionati di sport la conoscono, buona parte la usa. Stiamo parlando dell'app di tracciamento sportivo Strava, il social verticale usato da più di 70 milioni di runner e ciclisti e attivo in più di 135 paesi nel mondo.

Fondata nel 2009 da Mark Gainey e Michael Horvath, dopo aver registrato un aumento costante dell'utenza per tutto il 2020 - con una crescita di più di due milioni di utenti al mese -, ha chiuso un finanziamento da 110 milioni di dollari attraverso un round di serie F guidato da Tcv e Sequoia, due delle più influenti società di venture capital della Silicon Valley, a una valutazione di 1,2 miliardi di dollari.

Loading...

Strava, attivabile su smartphone e adesso anche su smartwatch, si descrive come «l'app numero uno per chi corre o pedala», consente agli utenti di registrare, analizzare, condividere e confrontare le proprie attività sportive. L'intuizione è stata quella di aver creato le classifiche dei segmenti (tratti di strada registrati su Strava per i quali esiste una classifica), i Pr (ovvero personal record su un dato segmento) e i Kom e i Qom (King/Queen of Mountain, cioè il miglior tempo assoluto su un dato segmento), termini che oggi sono di uso comune per milioni di sportivi in tutto il mondo.

Strava, in pratica, offre una serie di dati standard sulle attività praticate (distanza, media, calorie), ma soprattutto offre la possibilità di paragonare quell'attività a tutte quelle simili fatte in passato, anche da altri utenti, follower e non. Si può vedere se si è stati più veloci di altri utenti e se il tempo fatto su un certo “segmento” di percorso è stato il più veloce del giorno, dell'anno o di sempre, tra tutti gli “atleti o solo tra quelli di certe categorie (di sesso, di peso o di età).

Su Strava è anche possibile iscriversi a Club (gruppi di utenti), seguire e farsi seguire come su ogni altro social network e iscriversi a delle sfide da provare a completare in cambio di “Trofei”, cioè dei riconoscimenti sulla propria bacheca. Per molti sportivi Strava è diventata un'ossessione creata da una serie di funzionalità uniche ad alto tasse di engagement.