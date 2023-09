Amazon Prime Video con pubblicità: ecco quando e come

Negli Usa, come servizio di streaming autonomo, Prime Video costa invece attualmente 8,99 dollari al mese. Non va dimenticato che negli Usa Amazon col la sua Prime Video ha i diritti di contenuti particolarmente pregiati come le partite “Thursday Night Football” della National Football League.

Battaglia a suon di investimenti

In Italia il prezzo è già ben diverso: 4,99 euro al mese e 49,90 euro all’anno comprensivo del servizio Prime.

Nuovi abbonamenti e introiti al di là del servizio Prime diventano in questo senso di grande valore per Amazon che, come Netflix e Disney per restare alle tre “sorelle” dello Svod, è chiamata a un grande sforzo di investimento in contenuti per tenere il passo (si parla di 7 miliardi di dollari nell’ultimo anno, contro i 15 di Netflix). Qui sta sicuramente un punto centrale della discussione.

Perché la battaglia fra gli streamers finora è andata avanti a colpi di investimenti miliardari sui contenuti. Ma ora il numero di servizi è aumentato così tanto che forse il bacino dei possibili interessati potrebbe aver raggiunto il suo limite. E quindi mantenere il ritmo di investimenti potrebbe risultare non più sostenibile finanziariamente.

Tanto più che, secondo un calcolo del Wsj, le tradizionali società di media e intrattenimento hanno riportato perdite per oltre 20 miliardi di dollari dall'inizio del 2020 sulle loro attività di streaming direct-to-consumer. Non è un caso che la stessa Amazon nel suo post abbia ricordato che questa è una mossa per poter «continuare a investire in contenuti accattivanti e continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo».