Street Art: strada, wynwoood o musei? Dove si realizza e quando smette di essere arte di strada? Può entrare nei musei o può avere una committenza? Tante le domande che gli street artist si pongono. Ecco le risposte.... di Giuditta Giardini

“I miei lavori devono morire nel momento stesso in cui la Città decide di distruggerli” scriveva BLU, qualche anno fa rispondendo all'uomo che diceva di aver “salvato”, “Ness” soprannome dato ad una sua opera su pannelli antirumore nel bolognese, esposta a Torino nella mostra “ Street Art in Blu”, Teatro Colosseo, chiusa il 29 settembre scorso. Se l'arte di strada e i graffiti sono effimeri, come si educa il grande pubblico a questo genere?

Opera di OZMO a Wynwood, Lady Liberty and David Sharing the Same Pedestal

Street Art nei musei. “Per non farne perdere la memoria si potrebbe pensare di accogliere la Street Art nei musei” sostiene Blub (l'artesanuotare) , artista famoso per mettere i grandi soggetti dell'arte sott'acqua (esposto di recente al Mann di Napoli ). Molti musei stanno optando per aggiungere questo genere alle loro collezioni per essere “più inclusivi”. Eppure artisti come Ozmo , il Piero della Francesca della (street) arte italiana, obietterebbero che quella che entra nel museo non è più Street Arte, ma è arte contemporanea a tutti gli effetti. Blub concorda con Ozmo: “la Street Art nel museo non perde la sua valenza artistica, ma ne assume una nuova: come insegna Duchamp anche un oggetto comune se messo in un museo acquista un altro significato e valore”. Il problema dell'entrata dell'arte di strada nel museo riguarda la perdita dell'immunità che la strada garantisce. Se in strada i marchi registrati ed immagini possono essere usati senza licenze e problemi relativi ai diritti d'autore, tutto cambia dentro musei e gallerie dove vige, anche per la Street Art, la dura lex. E poi la strada è immediata: “se hai l'urgenza di dire qualcosa, farti sentire e condividere la via più efficace è la strada” afferma Blub.

Il muro preferito da ZED1, L'amore sbagliato (wrong love) Dolo It 2017 (“non tutte le piante necessitano la stessa quantità d'acqua come non tutti necessitano lo stesso tipo di attenzioni ed amore” ZED1

Tra i pregi dell'ingresso della Street Art nel museo c'è, ovviamente, la fama che consegue la consacrazione e il fattore economico. “Ancora non siamo in grado di vivere d'aria o d'acqua” ironizza Blub che ha fatto dell'acqua l'elemento chiave dei suoi lavori. Se un artista di strada decide di non piegarsi alle logiche del mercato, non potrà vivere solo della sua arte che resterà un hobby per il dopo-lavoro, oppure potrà seguire l'esempio di BLU che oggi lavora solo per i centri sociali e - secondo alcuni - vive in un camper con cui viaggia il mondo.



Opere in mostra a Torino, Street Art in Blu (2019)

Il Modello Wynwood. Un compromesso che fa discutere, a metà via tra la strada ed il museo, è il modello Wynwood, il più grande museo a cielo aperto dedicato alla Street Art, che prende il nome dal quartiere di Miami, di proprietà della famiglia Goldman, magnati dell'imprenditoria edilizia e patroni dell'arte di strada, che a New York hanno lanciato il Bowery Mural (Houston Street), punto di riferimento per l'arte urbana locale. Abbiamo chiesto a due dei maggiori esponenti della Street Art italiana cosa ne pensano di questo modello. Secondo ZED1 : “A Wynwood gli artisti si scannano per avere un po' di spazio e i galleristi pagano i proprietari dei muri per avere i loro artisti rappresentati, questo ha fatto di Wynwood una patetica vetrina”. Un altro problema connesso con questo modello è legato all'aspetto economico. “Il 90% degli artisti che dipingono a Wynwood lo fanno gratis e in molti casi si pagano pure viaggio, colori e albergo” dice ZED1. Lo sa bene OZMO, artista più volte ambasciatore della cultura italiana a Wynwood, a cui è stato commissionato in occasione dei festeggiamenti dell'ambasciata italiana a Washington un murales 6 x 23 metri. Per lui: “Wynwood è una trovata imprenditoriale per rivalutare l'area dell'omonimo distretto, fenomeno noto come ‘gentrificazione'”.