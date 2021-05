Stregati da Kimolos, l’isola d’argento

Basta poco per innamorarsi: sembra che questo teatro - vento incluso - sia lì per te e una parete di Kimolos lo ricorda con il suo murales: “Kimolos mou, paradise mou”. E se vorrete altra meraviglia, a poche miglia marine - basta un’escursione in giornata - c’è l’isola di Polyaigos, abitata da una sola persona, un pastore che si prende cura dell’unica chiesetta: cielo e mare si confondono, e le falesie di roccia candida paiono camminare sulle acque.

Tra le vie strette di Choriò

Sul far di sera, è tempo di rientrare a Choriò (lo scooter è perfetto per muoversi). Gli anziani chiacchierano davanti casa, si accendono i caffè sulle note struggenti del rebetiko, i bambini giocano a pallone, i piccoli negozi si aprono: Arzantiera Art Gallery e Arzantiera Boutique non passano inosservate. Stile minimalista, oggetti d’arte, accessori, ceramiche che parlano d’antico e moderno. Poi, perdersi fra le vie e arrivare al Kastro. Costruito fra XIV e XVI secolo, avrebbe bisogno di restauri ma le storie di pirati, veneziani e turchi, ne fanno un posto struggente. Come lo è Kali Kardia: Apostoli, il proprietario con il suo volto furbetto e indagatore, ti offre stufato di capra al limone o manoura (formaggio secco nel mosto d’uva).

Le strade semibuie sono scoperta e sorpresa: c’è Nikos, il farmacista, che prescrive farmaci e cura con un buon caffè espresso italiano, lascito della sua laurea all’Università di Bari, c’è Kostas, 20 anni e 600 alveari, che vende il suo miele all’erica o al timo. A Choriò, come in alcuni altri punti dell’isola, dalle vie, dalle pareti, dalle nicchie di alcuni studios guizzano polipi bianchi e blu stilizzati e molto pop: sono le creazioni artistiche di Igor Borisov (@igorborisov__), fotografo francese di fama internazionale, che da vent’anni vive qui parecchi mesi, facendosi ispirare da una natura che ammicca, compiaciuta. E che sussurra riflessioni, come quelle del filosofo Stelios Ramphos, le cui origini affondano proprio a Kimolos.

Verso Skiadi: sentieri per tutti