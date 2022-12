Se così fosse, Sars-CoV-2 potrebbe finire vittima del proprio successo. E anche se - secondo i dati di laboratorio - le sottovarianti BQ.1 e BQ1.1 sembrano in grado di diffondersi fino a due volte più velocemente di BA.5, la loro diffusione è lenta e incerta in quanto avanzano in un contesto di immunità alla famiglia Omicron. E già questo rende meno probabile che ogni singola sottovariante di Omicron ricrei nel breve un’improvvisa ondata come è successo alla fine del 2021. E più a lungo persiste questa linea di successione, più sarà difficile ribaltarla. A meno che Sars-Cov-2 non subisca un sostanziale restyling genetico.

Si va verso l’endemia? Cosa dicono i numeri

Molti osservatori parlano già di una “endemizzazione” del virus: in pratica saremmo già entrati in una fase di convivenza con il Covid. Se è evidente che la stagione dei lockdown ormai è molto lontana i numeri dicono però che da quando Omicron domina la scena (31 gennaio 2022) si sono contati ben 36mila morti. Molto più di una severa influenza che nelle stagioni peggiori fa circa 10-15mila vittime. Anche ora si contano ancora circa cento morti al giorno e il mix con l’influenza tornata a riaffacciarsi in modo prepotente sta tornando a mettere sotto pressione gli ospedali in diversi Paesi, compreso il nostro. Per Lauren Ancel Meyers, del dipartimento di Biologia integrativa, statistica e scienze dei dati e salute della popolazione dell’Università del Texas ad Austin, le incertezze dunque restano. «Quello che non abbiamo in questo momento è un modello basato sui dati che ci dica se, quando, dove e che tipo di varianti emergeranno nei prossimi mesi e anni». E infatti l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha ancora dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria pubblica per Covid introdotta nel gennaio 2020. Perchè oltre al virus, a incidere ci sono anche i nostri comportamenti. Anche se il coronavirus non produce una versione nuova di zecca di se stesso, i bassi tassi di vaccinazione con il bivalente e l’abbandono delle mascherine e del distanziamento riducono le nostre difese e sono opportunità per il virus di circolare indisturbato e di mutare. Inoltre, sempre meno persone fanno e inviano i risultati dei propri test ai sistemi di sorveglianza. «Le lacune nei test Covid e nei tassi di vaccinazione continuano a creare le condizioni perfette per far emergere una nuova variante potenzialemnte letale», ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus a dicembre.

La stanchezza vaccinale e i futuri vaccini

Purtroppo questa fuga dalla vaccinazione che riguarda anche le categorie a cui è più raccomandato in questa fase e cioè i fragili e gli anziani potrebbe pesare molto sul destino prossimo futuro della pandemia. L’errore della nuova campagna vaccinale è stata quella di continuare a parlare di quarta e quinta dose, quando il nuovo round di somministrazioni dovrebbe semplicemente rappresentare il primo richiamo annuale di una serie di richiami che ci potrebbe accompagnare per anni. La stanchezza vaccinale è così subentrata condannando la nuova campagna a numeri da flop: nelle ultime settimane le somministrazioni sono addirittura in calo e così al momento in Italia meno di un over 60 su tre si è già protetto. E meglio non va neanche negli altri Paesi dove come da noi la vaccinazione contro il Covid, invece di diventare una priorità a fianco alle altre vaccinazioni, è stata archiviata come una parentesi legata solo al momento più acuto dell’emergenza.