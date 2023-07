Stress test, banche italiane promosse a pieni voti: meglio di Francia e Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disco verde anche per le banche italiane nel nuovo round di stress test condotto dall’European Banking Authority (Eba) e dalla Bce , i cui risultati sono stati diffusi nel pomeriggio di venerdì. Un esame atteso forse con minor trepidazione rispetto a quello di due anni fa, dove Mps era finita in coda alla classifica europea, grazie all’opera di rafforzamento dei requisiti di capitale che nel frattempo gli istituti italiani hanno portato avanti. Ma anche per la situazione che si è creata con il ritorno...