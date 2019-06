Stress test: la Fed promuove le grandi banche, compresa Deutsche. Fa eccezione Credit Suisse

LEGGI ANCHE / Le partite di giro sulle multe che salvarono le banche Usa

Deutsche aveva già fallito i test nel 2015 e nel 2016 oltre che nel 2018.

Deutsche ha emesso un comunicato per evidenziare il suo passaggio al vaglio della Fed. La banca resta un sorvegliato speciale delle autorità americane, ma il “voto” di fiducia ora ricevuto dovrebbe aiutarla mentre è impegnata in complessi e drastici progetti di ristrutturazione e in un rilancio di titoli che, afflitti da protratti declini, nell'ultimo mese sono scesi a valori minimi. Deutsche ha in programma drastici tagli alle sue attività di investment banking e la Fed ha chiesto di recente chiarimenti sull'impatto che questi avrebbero sulla divisione Usa, che dovrebbe esserne seriamente colpita dopo la vasta presenza che la banca aveva mantenuto a Wall Street ancora negli anni post-crisi. L'istituto tedesco è anche tuttora sotto inchiesta per violazioni delle norme contro il riciclaggio di denaro e ha attirato l'attenzione per passati e discussi rapporti finanziari con Donald Trump e la sua famiglia. Grazie al passaggio degli ultimi stress test, le attività Usa potranno tuttavia effettuare pagamenti alla casa madre tedesca senza ostacoli.

Tra le banche statunitensi, quest'anno JP Morgan e Capital One avevano volontariamente ridimensionato i loro piani di capitale per non correre rischi di finire a loro volta bocciate o rimandate dalla Fed a causa di scivoloni al di sotto dei requisiti minimi di capitale in caso di crisi. In Borsa nel dopo mercato i titoli bancari hanno ieri sera complessivamente guadagnato terreno grazie alla promozione durante gli stress test - eccetto, ancora una volta, le azioni di Credit Suisse che sono finite sotto pressione.