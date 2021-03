Stretta anti Covid, cosa si può fare e cosa no in zona rossa e arancione Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. di Andrea Carli e Andrea Gagliardi

Arriva una nuova stretta per contenere la corsa dei contagi coronavirus, a una settimana di distanza dall’entrata in vigore delle misure previste dal Dpcm precedente. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Non solo: dal 15 marzo al 2 aprile in tutte le Regioni “gialle” si applicano le misure previste per la zona arancione. In pratica da lunedì se non si è in fascia bianca, si è di fatto o in fascia rossa o arancione. Mentre per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Ecco in estrema sintesi quello che si può fare e che non si può fare in zona rossa e arancione. Fermo restando che fino al 27 marzo (ma la misura sarà prorogata) sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse

regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

Zona rossa

In fascia rossa, in linea di massima, non si può uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute e urgenza.

Spostamenti

In base al Dpcm del 2 marzo non si possono raggiungere abitazioni private, nemmeno una volta al giorno, quindi niente visite ad amici o parenti. Si può sempre fare rientro presso la propria residenza. Non sono consentite le visite nelle abitazioni private, con l’eccezione del periodo di Pasqua. Dal 3 al 5 aprile, infatti, sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Seconde case

Si può fare rientro nelle seconde case di proprietà o in affitto (non valgono gli affitti brevi). Occorre provare di avere titolo di affitto o proprietà precedente al 14 gennaio.