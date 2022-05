Stretta sul bonus casa

Cambiano i requisiti per i lavori sui quali viene richiesto l'incentivo del superbonus del 110%: in caso di interventi con importo superiore a 516mila euro le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di certificazione SOA (qualificazione necessaria agli esecutori di contratti pubblici). Dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori. Dal 1° luglio 2023 dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter eseguire i lavori

6/7 Menu