Stretta cinese sulle Ipo tech. L’obiettivo di Xi? Governare lo sviluppo dell’economia

2' di lettura

C’è del metodo in questa follia tutta cinese di guastare la festa alle Big e alle matricole tecnologiche. Prima Alibaba, che ha visto sfumare otto mesi fa l’Ipo da 35 miliardi di dollari a Shanghai e Hong Kong della sua piattaforma di pagamenti, Ant Group. Ora il colpo basso all’approdo di Didi Global, la Uber cinese, a Wall Street: è bastata la notizia che la Cyberspace administration of China l’accusava di non aver rispettato le nuove leggi in tema di protezione dati per scatenare l’inferno. Il...