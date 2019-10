Stretta al contante: la distanza siderale tra élite e popolo

Da qui la preoccupata attenzione con la quale banchieri, centrali e non, regolatori, economisti e politici, stanno monitorando l'avventura non solo di Libra, ma di tutto l'ecosistema delle valute digitali, provando a prendere gli aspetti utili e inglobandoli all'interno del sistema tradizionale. In questa chiave si può interpretare l'avvento delle valute digitali di banca centrale, della quali si parla molto in Svezia – dove c'è un uso molto basso del contante – e in Cina, dove potrebbe essere emesso uno yuan digitale costruendo una innovazione potenzialmente dirompente per il sistema dei pagamenti cinesi e la diffusione internazionale della valuta cinese.

Divaricazione tra cittadini ed élite

E arriviamo così alla conclusione. Da una parte abbiamo una pletora di utilizzatori di denaro contante che, per abitudine, insicurezza, disinteresse, finalità illecite e altre ragioni, continua a esprimere una notevole richiesta di cartamoneta. Dall'altra una minoranza, che però vive ai piani alti del sistema, che sta decidendo che nell'era digitale un “barbarous relic”, come ebbe a dire Keynes dell'oro, come il contante “analogico” debba finire fuori corso per ragioni che sono di ordine economico (fiscale) e di sicurezza (criminalità/terrorismo).

I protagonisti di questa decisione sono i governi – non a caso della tematica si è occupato il G7 – le banche (centrali e non), le autorità di regolazione, e buona parte dell'accademia, da un parte. Dall'altra i giganti di internet. In alcuni casi sono in perfetta sintonia con il governo – si pensi agli unicorni cinesi – mentre in altri casi stanno cercando un equilibrio. Questi figli di internet vogliono sostanzialmente una fetta della torta degli enormi profitti che generano la gestione del sistema dei pagamenti e della moneta. Che sarebbe una richiesta comprensibile se non fosse che un sistema monetario, perché di questo stiamo parlando, è il frutto di un ordine politico, che non si contratta certo a tavolino.

Probabilmente tutte queste entità troveranno il modo di convivere, in un modo o nell'altro. Far sparire il contante potrebbe essere di sicuro un buon modo per cominciare a intendersi. La gente si adeguerà. Nella storia i cambiamenti avvengono quasi sempre così.