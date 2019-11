Stretta contro i bulli: arriva il numero di emergenza 114 di Andrea Carli e Andrea Gagliardi

(vectorfusionart - stock.adobe.com)

Ha ottenuto il via libera della Commissione giustizia della Camera (siamo alla prima lettura) il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo. La proposta arriverà in Aula lunedì 18 novembre. Queste le principali misure.