Stretta contro i bulli / Il contrasto alla dispersione scolastica

La legge modifica anche le sanzioni pecuniaria per i genitori che non mandano i figli a scuola. L'obiettivo è contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Finora essa riguardava solo le famiglie che non facevano frequentare ai figli le elementari, mentre la legge lo estende per i casi in cui i genitori non fanno frequentare ai figli tutte le scuole obbligatorie.