Stretta contro i bulli / Ipotesi affido ai servizi sociali

(agefotostock / AGF)

Il ragazzo che compie atti di bullismo e non modifica i propri comportamenti dopo un percorso di rieducazione, potrebbe - ma la soluzione scatta nelle situazioni più gravi - essere allontanato dalla famiglia dal Tribunale dei minori e affidato o ai servizi sociali o collocato in una comunità. Infatti, concluso il “progetto”, e “comunque con scadenza annuale”, il servizio sociale “trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione” sul percorso fatto dal ragazzo. Il Tribunale per i minorenni può, a quel punto, decidere tra quattro soluzioni: dichiarare concluso il processo rieducativo, farlo proseguire, “disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali” o, infine, “disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli altri interventi “appaiano inadeguati”.