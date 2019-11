Stretta contro i bulli / Il ruolo del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di qualsiasi tipo di atti di bullismo e cyberbullismo realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti.