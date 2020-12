Stretta fiscale sul fumo, ma a pagare è solo il tabacco riscaldato Tutti gli emendamenti presentati alla legge di bilancio intervengono per alzare le accise esclusivamente del tabacco riscaldato, ma non sulle sigarette che pure rappresentano ancora l'85% del mercato di An.Ga.

3' di lettura

Nel passaggio in Parlamento, i partiti di maggioranza mirano ad aggiungere tasselli significativi alla manovra. Tra gli emendamenti presentati sul fumo il pressing, di fatto condiviso sempre da maggioranza e opposizione, punta a rialzare l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione dal 25% al 50% di quella che grava sulle sigarette tradizionali.

L’«attacco» al tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche era contenuto già nella bozza della manovra. Poi l’aumento era scomparso dal testo approdato a palazzo Chigi. Ma ora i partiti tornano a premere su un settore, quello dei tabacchi da inalazione, che, stando agli ultimi dati del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresenta il 4% del mercato (dominato per l’85% dalle sigarette).

L’evoluzione del mercato

Questo non vuol dire che il trend non stia cambiando. Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da un calo delle sigarette senza precedenti (-6,80% in due anni), grazie alle campagne di sensibilizzazione contro il fumo e alla sostituzione delle sigarette con sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato.

Non basta. Solo durante l'emergenza Covid, si calcola che 600 mila persone hanno lasciato le sigarette. Di questi 500mila sono passati a sigaretta elettronica e tabacco a riscaldato, mentre 100mila hanno smesso del tutto. Fino al 2018, l'Italia risultava essere tra i Paesi con la tassazione più alta in UE sui prodotti di nuova generazione senza combustione, rispetto a quella applicata alle sigarette. Nel 2018, la tassazione su tutti i prodotti di nuova generazione senza combustione è stata modificata dal Parlamento italiano, definendone livelli in linea a quelli medi applicati negli altri Paesi dell'Unione Europea.

L’impatto della modifica della tassazione sui consumi

Un progressivo riallineamento del livello di incidenza fiscale tra le sigarette e gli altri prodotti rischia però di rimodificare i consumi.