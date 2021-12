Stretta di Natale, domande e risposte: dalle mascherine obbligatorie ai divieti

Che regole ci sono per l’accesso ai centri termali?

É stato esteso il green pass rafforzato anche ai centri termali, salvo che per i Livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.

Per giocare a bingo è necessario il pass?

Dal 30 dicembre 2021 per l’ingresso in sale gioco, sale bingo e casinò occorre avere il super green pass (vaccinati e guariti).

Cosa è necessario per l’accesso nei parchi tematici?

Per accedere ai parchi tematici o di divertimento è necessario il super green pass. Dall’obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Per una visita nelle Rsa ci sono regole da rispettare?

Il decreto legge precisa che dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza per effettuare una visita in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è necessario essere in possesso di green pass rafforzato con somministrazione della terza dose o di green pass rafforzato abbinato al risultato negativo di un tampone.

Ci sono raccomandazioni sul numero dei commensali al pranzo di Natale?

Non ci sono raccomandazioni sul numero di commensali a tavolo per il pranzo di Natale o il cenone della vigilia. E per le altre occasioni di festa in cui, in famiglia o tra amici, si sta tutti insieme a tavola.