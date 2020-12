Stretta di Natale, scontro sulla zona rossa: vertice governo-Regioni. Conte vede capidelegazione Le misure dovrebbero interessare i festivi e prefestivi dal 23-24 all’Epifania. Due le ipotesi: zona arancione o zona rossa sull’intero territorio nazionale

Coronavirus e Natale: da Roma a Milano, è allarme assembramenti

Le misure dovrebbero interessare i festivi e prefestivi dal 23-24 all'Epifania. Due le ipotesi: zona arancione o zona rossa sull'intero territorio nazionale

Un nuova stretta per Natale e Capodanno, nei festivi e prefestivi dal 23-24 all’Epifania, per tenere sotto controllo i contagi Coronavirus e cercare di scongiurare una nuova ondata nei primi mesi del nuovo anno. È questa la strategia che il governo intende mettere in campo. Sulle modalità e sulle soluzioni con le quali promuoverla, il confronto è ancora aperto. È in corso l’incontro tra esecutivo e regioni sulle nuove misure restrittive (dal vertice è atteso anche il via libera al piano di distribuzione dei vaccini anti Covid). A pranzo il premier Giuseppe Conte incontrerà i capi delegazione della maggioranza. Queste due riunioni dovrebbero delineare le caratteristiche della stretta di Natale.

Le ipotesi sul tavolo

Tra le ipotesi, una più soft, sostenuta dal presidente del Consiglio (Conte ha parlato di «qualche ritocchino, qualche ulteriore misura aggiuntiva»), Italia Viva e M5s, che prevede una zona arancione su scala nazionale. L’alternativa, promossa dal fronte rigorista (del quale fanno parte i ministri Speranza e Boccia, e il capodelegazione del Pd Dario Franceschini) sarebbe una zona rossa. Sullo sfondo, l’indicazione fornita al termine di una riunione fiume dal Comitato tecnico scientifico di inasprire le misure e aumentare i controlli.

Al Senato la partita delle mozioni sulle aperture

E sempre sullo sfondo aleggia la crisi di governo, con il pressing di Matteo Renzi su Conte e le divisioni più che mai acuite con il Pd. Una frattura che si sposta anche in Senato: questa mattina è all’ordine del giorno dell’assemblea di palazzo Madama la discussione di mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Per ora la maggioranza non è riuscita a presentare una mozione unitaria sugli spostamenti. Si cerca ancora un’intesa. È in corso, a quanto si apprende, una riunione dei capigruppo con il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà per una mediazione che convinca tutti. Ad ora sono depositate due diverse mozioni di maggioranza, una del Pd che chiede di permettere di uscire a Natale e Capodanno dal territorio di Comuni sotto i 10000 abitanti, e una di Iv, che chiede misure chiare e sostenute da dati scientifici. Il tentativo è arrivare a una posizione comune in tempo per il voto, previsto alle 10.30. Il centrodestra ha depositato una sua mozione che punta a far saltare il blocco previsto per gli spostamenti tra tutti i comuni.

Papa: sarà Natale di restrizioni e disagi, ma più vero

Nell'udienza generale il Papa ha detto che «quest'anno ci attendono restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l'amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi!». Bergoglio ha richiamato al valore del Natale, «quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo. Anche ci aiuti questa difficoltà a purificare un po' il modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal consumismo, che sia più religioso, più autentico, più vero».